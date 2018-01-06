البابا تواضروس يفتتح بقداس عيد الميلاد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط

افتتح قداس عيد الميلاد برئاسة البابا تواضروس الثاني وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط والتي شيدت في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية بولس حليم، في بيان اليوم " تعد الكاتدرائية الجديدة أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط وتت

افتتح قداس عيد الميلاد برئاسة البابا تواضروس الثاني وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط والتي شيدت في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية بولس حليم، في بيان اليوم ” تعد الكاتدرائية الجديدة أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط وتتميز بموقعها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضاف “تسع الكنيسة الكبري الموجودة بها حوالي ٧٥٠٠ شخص. بينما تستوعب الكنيسة الكائنة في الدور السفلي (والتي سيقام بها قداس عيد الميلاد هذا العام) ٢٥٠٠ شخص.

ويذكر أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تسع لـ ٤٥٠٠ شخص وتم افتتاحها عام 1968.

وعقب الافتتاح الجزئي اليوم، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس الثاني، والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء خلال الزيارة التي قام بها سيادته للكاتدرائية الجديدة مساء اليوم.

وقال الرئيس: اسمحولي إني اقولكم وأقول لقداسة البابا ولكل الأشقاء والأهل كل عام وأنتم بخير،

وأضاف: “كمان مهم قوى إني أهنئكم على الافتتاح الجزئي للكاتدرائية هذا الافتتاح رسالة كبيرة قوي…رسالة من مصر مش بس للمصريين لكن للعالم كله رسالة سلام ورسالة محبة …احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنقدم نموذج للمحبة والسلام بيننا وبين بعض …هتخرج المحبة وهيخرج السلام من مصر وهيعم العالم كله.

وتابع “يمكن وسط الأحداث دى تقولوا معقول هيبقى كده ؟!عمر الشر وعمر الخراب وعمر التدمير وعمر القتل يقدر أبدًا يهزم الخير والبناء والمحبة والسلام لا يمكن .. يمكن تقولوا إزاي ده هيحصل ؟ لكن هيحصل، وبقول للناس كلها يا ترى الفرحة دي اللى احنا شايفينها تساوى كام؟! تساوى ايه ؟! “

وقال محذرا ” خذوا بالكوا احنا واحد ومحدش أبدًا هيقدر يقسمنا ..دى برضو رساله ثانية فى زحمة الألم ده ..وأنا مكنتش عاوز أتكلم فى اي آلام لأن الألم بيؤذينا كلنا .أنا مش عاوز اطول علشان تبدأوا صلواتكم”.

وأضاف “يارب يقدرنا إننا ندخل الفرحة على كل الناس ..أنا أشكركم على حفاوة الاستقبال ..تحيا مصر بالمصريين ..محدش أبدًا هيقدر على مصر وأوعوا تنسوا اللى عاوز يؤذينا يفرق بيننا ويخلينا نأكل بعضنا البعض.

