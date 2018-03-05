البابا تواضروس يستقبل ولى العهد السعودي في الكاتدرائية المرقسية

أ.ش.أيستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا طارئا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد كيفية استكمال طلاب جامعة سي



أ.ش.أ

يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا طارئا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد كيفية استكمال طلاب جامعة سيناء دراستهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي لحين انتهاء العملية الشاملة سيناء 2018.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعين منفصلين، مع نائب وزير الخارجية الكوبي مارسيليو مدينا جونزاليس، الأول بحضور السفير الكوبي بالقاهرة لاوريانو رودريجيز كاسترو، والثاني بحضور وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لاستعراض خطة الوزارة في مجال التعاون الدولي وسبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والهيئات المانحة.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ«كتائب أنصار الشريعة» وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وتستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تراخيص الحديد»، وذلك لإتمام إجراءات التصالح في القضية.

وتناقش وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في فريق عمل «رؤية مصر 2030» بمجلس النواب التحديثات الجاري العمل عليها باستراتيجية «التنمية المستدامة رؤية مصر 2030» إلى جانب الإنجازات التي تم تحقيقها من أهداف التنمية المستدامة.

وتنظم لجنة الثقافة والمواطنة بحقوق الإنسان في المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرًا بعنوان «الإعلاميون وتعزيز ثقافة المواطنة»، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وتطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج تكريم أبطال مصر، في حربها ضد الإهاب؛ تحت عنوان «مواكب الشهداء.. البطولة والإرهاب».

وتنظم شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية مؤتمرًا بعنوان «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه لفترة رئاسية جديدةّ.

وتعقد لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وبحث تجديد تراخيص عدد من القنوات، ومنح تراخيص جديدة لقنوات وصحف.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول «دور وسائل الإعلام في الحفاظ على التراث» بالمعهد السويدي بالإسكندرية.

ويعقد الاجتماع الفني للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات، والتي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 6 وحتى 16 مارس الحالي.

وتصل بعثة فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة هواثا الإثيوبية استعدادا لمواجهة فريق ولايتا ديشا بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية.

ويلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي المقاولين العرب، مع نظيره طنطا على استاد المقاولين العرب في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز.

وتجري اختبارات لحكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة لكرة القدم الراسبين في اللياقة البدنية بجهاز الرياضة العسكري.