البابا تواضروس يجرى فحوصات طبية بألمانيا

حسين رجب قالت الكنيسة الأرثوذكسية مساء اليوم السبت، إن البابا تواضروس الثاني يجري حاليا بألمانيا بعض الفحوصات الطبية على ظهره الذي يعاني من آلام به منذ عدة سنوات، وفق بيانوبحسب صورة مرفقة مع البيان، ظهر البابا تواضروس، في غرفته بالمستشفي بألمانيا.ومن داخل غرفته بالمستشفي ، مارس البابا&nb

حسين رجب



قالت الكنيسة الأرثوذكسية مساء اليوم السبت، إن البابا تواضروس الثاني يجري حاليا بألمانيا بعض الفحوصات الطبية على ظهره الذي يعاني من آلام به منذ عدة سنوات، وفق بيان



وبحسب صورة مرفقة مع البيان، ظهر البابا تواضروس، في غرفته بالمستشفي بألمانيا.

ومن داخل غرفته بالمستشفي ، مارس البابا مهام عمله البابوي، حيث استقبل اثنين من رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو بإيطاليا.

وناقش الباب مع الراهبيين وهما القمص أنطونيو والقمص جيوفانى أوضاع إيبارشية ميلانو وتوابعها التي تتبع الكنيسة المصرية، بعد وفاة مطرانها نيافة الأنبا كيرلس مؤخرا



وتأتي زيارة قداسة البابا الحالية التي بدأها الأربعاء الماضي، بغية المشاركة في اجتماعات بطاركة واساقفة كنائس الشرق الأوسط ولتدشين بعض الكنائس القبطية هناك.











