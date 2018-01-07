البابا تواضروس الثانى ضيف صاحبة السعادة.. أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى البابا تواضروس ضيف "صاحبة السعادة" على سى بى سى يحل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضيفًا على النجمة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، على فضائية "سي بي سي"، في الحادية عشرة مساءً، ويتحدث عن…

رحاب صبحى



البابا تواضروس ضيف “صاحبة السعادة” على سى بى سى



يحل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضيفًا على النجمة إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة”، على فضائية “سي بي سي”، في الحادية عشرة مساءً، ويتحدث عن قداسة البابا تواضروس أيضًا عن منطقته التي عاش فيها أغلب مراحل حياته، وكيف احتفل جيرانه من المسلمين والمسيحيين به يوم تنصيبه، كما يكشف البابا تواضروس، في حواره مع إسعاد يونس، العديد من التفاصيل التي يعلن عنها لأول مرة، مثل علاقته بالكرة، ورأيه في محمد صلاح، ونظرته للفن، حيث سنجد في الحلقة أسماء العديد من الفنانين في حديثه مثل “فيروز، ومحمد عبدالوهاب، وعادل إمام، ومحمد عوض، وفؤاد المهندس، وهاني رمزي”.

يوسف زيدان يناقش ملحمة الإلياذة فى “كل يوم”



يناقش الكاتب والروائي الدكتور يوسف زيدان، “ملحمة الإلياذة” في فقرة “رحيق الكتب”، ببرنامج “كل يوم” فى الحادية عشرة مساءً، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة ON E، ودوّن زيدان، عبر صفحته على “فيس بوك”: “اختيار كتاب الإلياذة لمناقشته هذا الأسبوع”.

هالة عمر خبيرة الأبراج ضيف “90 دقيقية” على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، هالة عمر خبيرة الأبراج، في حلقة خاصة للحديث عن أبراج المصريين وتوقعاتهم خلال عام 2018.

وتحلل هالة عمر، حالة كل برج، مع رصد أهم الأحداث والتوقعات التى يتعرض لها أصحاب كل برج خلال عام 2018، كما تكشف الجانب الإيجابي لمواليد كل برج.

دكتور جابر نصار يفتح خزينة أسراره في “صالة التحرير” على صدى البلد



فى حلقة خاصة من برنامج “صالة التحرير” تستضيف الإعلامية عزة مصطفى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، حيث يكشف عن أهم فعاليات مؤتمر “التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية” الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع أخبار اليوم برعاية رئيس الوزراء، كما يكشف أسباب رفضه الترشح مجددًا لرئاسة جامعة القاهرة، ولماذا لجأ إلى دار الإفتاء لإغلاق الزوايا والمصليات داخل الحرم الجامعى، وكيف نجحت منظومة الإصلاح الإدارى فى تحويل ديون الجامعة إلى أرباح بقيمة 4 مليارات جنيه.