الايرادات وتحسن الهوامش يعززان ربحية «سوديك» خلال 2020

قالت وحدات بحوث فى بنوك استثمار إن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» حققت نتائج ايجابية خلال 2020 برغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على القطاع العقاري.

وأرجعت بنوك الاستثمار نمو الربحية إلى تحسن إجمالى الايرادات الناتج عن نمو أسعار الوحدات التى تم تسليمها خلال هذه الفترة، الأمر الذى أدى بدوره إلى تحسن هوامش الربحية.

وارتفعت أرباح (سوديك) إلى 819.6 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 719.4 مليون جنيه فى 2019.

وزاد إجمالى إيرادات النشاط إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020 ، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه خلال العامل السابق له.

قال محمود جاد محلل عقارى أول بشركة «العربى الأفريقي» لتداول الأوراق المالية أن الشركة حققت أداءً جيداً برغم الأزمة التى ضربت القطاع العقارى جراء جائحة كورونا.

وأوضح أن نمو الربحية يعود فى الاساس إلى قدرة الشركة على تحقيق نمو فى الايرادات بلغ %3.6 فضلا عن نمو أسعار بيع الوحدات التى تم تسليمها خلال العام الماضى مقارنة مع 2019.

واوضح «جاد» أن عدد الوحدات التى تم تسليمها بلغ 1163 وحدة خلال 2020 مقابل 1176 وحدة، مضيفاً أن الوحدات المسلمة خلال 2019 تميزت بأسعار منخفضة باعتبارها ضمن المراحل الأولى للمشروعات والتى تتميز بسعر أقل فى العادة عن باقى المراحل.

وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الوحدة فى 2020 كان فى حدود 4.8 مليون جنيه، مقابل متوسط 4.6 مليون جنيه خلال 2019.

وأوضح أن مشروعات منطقة شرق القاهرة ساهمت بحوالى %58 من إجمالى الايرادات، والتى تتضمن مشروعى «إيست تاون» الذى مثل %33 من الايرادات ومشروع «فيليت» بنحو %25 من إجمالى الايرادات.

وذكر «جاد» أن مشروعات الشركة فى غرب القاهرة ساهمت بنسبة %35 من اجمالى الايرادات، والباقى مشاريع مختلفة.

وأشار إلى أن هذه العوامل ادت إلى تحسن هوامش الربحية لتحقق %14.7 خلال 2020 مقارنة مع %13.4 خلال العام السابق.

ونجحت «سوديك» فى السيطرة على تكاليف النشاط التى تراجعت إلى 3.7 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل تكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه فى 2019.

وتوقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «نعيم» أن تعلن «سوديك» عن بعض التفاصيل حول عرض شركة الدار الإماراتية لشراء حصة قدرها %51 كحد أدنى من سوديك.

وأعلنت «سوديك»، فى وقت سابق، أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية فى الإمارات يتضمن عرضاً مبدئياً غير ملزم لاستحواذ نقدى محتمل على حصة لا تقل عن %51 من أسهم رأس المال المُصدر لسوديك.

وأشارت «سوديك» فى منتصف مارس إلى أن الخطاب يتضمن سعر الشراء التقديرى الذى يتراوح من 18 إلى 19 جنيهًا للسهم الواحد، من خلال عرض إجبارى على كامل الأسهم.

وقالت «نعيم» إنها تترقب اعلان سوديك عن تعيين مستشار مالى للصفقة، تمهيدا للإعلان عن رأيها فى العرض والرؤية المستقبلة الكاملة لأداء الشركة.

يذكر أن نصيب السهم من الأرباح المجمعة لشركة «سوديك» قد ارتفع إلى 2.3 جنيه خلال 2020، مقارنة بنصيب بلغ 2.02 جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وتستهدف «سوديك» مبيعات تعاقدية بقيمة 8.8 مليار جنيه خلال 2021 مقابل 7.4 مليار محققة فعليا خلال 2020.

وتستهدف الشركة أيضا تسليمات بعدد 1200 وحدة مقابل 1163 خلال 2020، كما تستهدف 7 مليارات جنيه ايرادات خلال 2021 مقابل 5.6 مليار محققة خلال 2020.

ويتوزع هيكل ملكية «سوديك: وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل منها، بواقع %14.6 لشركة أكت فاينانشيال ومجموعتها المرتبطة، و%13.4 للعليان السعودية، و%10.05 لشركة د.وليد سليمان أبانمى ومجموعته المرتبطة، ثم %9.1 لصالح RA SIX HOLDING، و%7.3 RIMCO EGT INVESTMENT ، و%5 لأكويتى القابضة، وتتوزع بقية الأسهم على التداول الحر.