الاوروبي للاعمار: نركز على القطاع الخاص ونتطلع لشراكة طويلة الأجل مثلما حدث فى «مشروع بنبان»

قالت الدكتورة هايكي هارمجارد المديرة الاقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الاوروبي للاعمار والتنمية، أنه يتم التركيز على بعض العناصر الرئيسية لدعم بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم افضل الحلول والحزم المالية المخصصة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص حتي ينمو.

وأضافت ارمجارد، البنك الاوروبي للاعمار والتنمية يركز على القطاع الخاص حتي نستطيع تقديم الدعم لهم وحلول تمويلية لهم، وبهذا الصدد فإننا نتطلع ان يكون هناك شراكة طويلة الاجل مثل تمويل مشروع بنبان، او العمل على نطاق مدي قصير.

وتابعت انه من المهم ان دعم القطاعين العام والخاص لكي يكون هناك تغيير ممنهج وعلى سبيل المثال الطاقة المتجددة، والعمل على التركيز على الحلول الممكنة في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في جلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).