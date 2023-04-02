«الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادات ثلاثية بعائد 19% ثابت و22% متناقص

أعلن البنك الأهلى المصرى و بنك مصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنكان في بيان لهما إن طرح هذه الشهادات يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم واستقرار الأسواق، فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية، وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف تقليص التضخم.

وأوضح البنكان أن الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا و يصرف العائد شهريا.

أما الثانية فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22%؜ لأول سنة و 18% للسنة الثانية و 16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.