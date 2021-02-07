الانكماش يقلص واردات مكونات إنتاج السيارات %4.4

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع القيمة الإجمالية لواردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة بلغت %4.4 لتسجل 644 مليون و813 ألف دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى، مقابل 674 مليون و774 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من 2019.

من جهته، أرجع إيهاب أبو العينين، مدير التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، تراجع قيمة واردات القطاع إلى انكماش مبيعات السوق المحلية التى نتجت عن تداعيات جائحة «كورونا» وانخفاض مبيعات الشركات ومصانع السيارات خلال العام الماضى.

وأضاف أبو العينين أن الفترة الماضية شهدت معوقات أمام مصنعى السيارات ومكوناتها تتمثل فى صعوبة استيراد مستلزمات وأجزاء الإنتاج من الدول الخارجية؛ وذلك نتيجة تنفيذ جميع الدول والشركات العالمية كل الإجراءات الاحترازية داخل مصانعها من خلال تخفيض الطاقة الإنتاجية إلى %50 إضافة إلى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها جراء أعمال الشحن العالمى.

وأشار إلى أن منتجى السيارات والصناعات المغذية عانوا خلال الفترة الماضية من تراجع معدلات الطلب على منتجاتهم محليًا وخارجيًا؛ الأمر الذى دفع العديد من الشركات لتقليص حجم وارداتهم من مستلزمات ومكونات الإنتاج من الخارج، مضيفًا أن تجميد إقامة المعارض الخارجية قد تسبب فى وقف أعمال التصدير من جانب عدد من المصانع المحلية خلال الفترة الماضية.

وذكر أن تعافى أنشطة قطاع السيارات مرهونة بتحسن الطلب وزيادة حجم المبيعات سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، بجانب إقامة المعارض الخارجية مجددًا التى تستغلها الشركات والمصنعين المحليين فى الترويج عن منتجاتهم، مرجحًا تعافى الإنتاج وزيادة حجم أعمال الشركات المحلية خلال النصف الثانى من العام الحالى.

بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت المبيعات الإجمالية للسيارات المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة 5% لتصل إلى 44 ألفًا و821 فى السوق المحلية خلال العام الماضى، مقابل 47 ألفًا و248 وحدة، خلال الفترة المقابلة من 2019.

فى حين، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات) نحو 56.7 مليون دولار، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى، وفق تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.