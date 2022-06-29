الانفاق : افتتاح مشروع القطار الكهربائى الخفيف «LRT» رسميا لنقل الجمهور الأحد المقبل

كشف المهندس ابراهيم راغب رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر افتتاح مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT رسميا لنقل الجمهور الأحد المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال ” على هامش الاجتماع الخاص بالتشاور المجتمعي بشأن ترام الرمل بالإسكندرية أن عملية التشغيل للقطار الخفيف كانت فقط للتجربة، وكانت بدون ركاب لاختباره قبل التشغيل مرحلة الفعلي.

وخلال يناير الماضي نشرت وزارة النقل صور للقطار الكهربائى الخفيف “LRT”، بعد الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، وإطلاق التيار الكهربائى لبدء التشغيل التجريبى لمشروع القطاع الكهربائى.

وقبيل بدء التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة؛ لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التى تشهدها مصر حالياً.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول بدء تجارب تشغيل القطار، التى تمت فى 12 يناير الجارى، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات للمرحلة الأولى (من محطة عدلى منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية)؛ استعدادا لافتتاح المشروع خلال الموعد المخطط، ،وبعد ذلك تجول فى أرجاء محطة عدلى منصور لمتابعة أعمال التشطييات واللمسات الجمالية لمكونات المحطة والقبة الزجاجية بها.

ووقتها استقل رئيس الوزراء ووزير النقل أحد القطارات، الذى يتم تشغيله تجريبيًا من محطة الشروق حتى محطة بدر؛ للاطمئنان على سير عملية التشغيل التجريبى للمشروع، كما تم الاطلاع خلال الجولة من مسئولى شركة “أفيك” الصينية،‫ على جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية،‫ والتحكم ونظم الإشارات،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، للافتتاح خلال الموعد المحدد كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه محطات المشروع، بدءاً من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ‏ومنطقة تجارية استثمارية، على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة؛ تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها)، ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT، ‎ومحطة للسكك الحديدية “القاهرة – السويس”، ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى (عدلى منصور – السلام).

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أهمية مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان، باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل، الذى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة مدينة الفنون والثقافة، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT، كما سيتم تنفيذ كبارى مشاة؛ تيسيرا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجارياً؛ لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع.