«الانضباط» تمنع مدرب الإسماعيلي من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 أشهر

لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي وما صدر منه من إساءة إلى لجنة الحكام

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم حٌزمة قرارات صارمة عن الأحداث الكروية للأسبوع الماضي في الدوري المصري، على رأسها إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي، لمدة 3 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي

منع سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي وما صدر منه من إساءة إلى لجنة الحكام طبقا للتصريحات التي أدلى بها في هذا الشأن.

تغريم نادي الإسماعيلي مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من جماهير الفريق من تعدي على طاقم حكام لقاء إنبي.

توبيخ أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي لما بدر منه، وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار تلك المخالفة الواردة في تقريري حكم ومراقب المباراة.

إيقاف رامي صبري مدافع إنبي مباراة واحدة لما بدر منه من سلوك رياضي مشين.

منع رضا أحمد محي الدين عضو مجلس إدارة نادي سماد طلخا من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر.