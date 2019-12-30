«الانضباط» تقرر الإبقاء على عقوبة منع مرتضى منصور من حضور مباريات الزمالك

كان اتحاد الكرة خاطب عددًا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإبقاء على العقوبة الموقعة على مرتضى منصور رئيس الزمالك بمنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

وكان اتحاد الكرة خاطب عددًا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وذلك بعد حضور رئيس الزمالك فى مقصورة استاد السلام لمتابعة فريقه أمام الإنتاج الحربى رغم قرار العقوبة.

وأشارت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال تقريرها الصادر منذ قليل، أنها قررت إلغاء العقوبة الموقعة على فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بعد الإطلاع على التظلم المقدم، وإعلاءً لقيمة الاعتذار عما بدر من خطأ.

وقلصت اللجنة عقوبة إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة في سموحة من 6 مباريات لـ 3 مباريات مع تأييد غرامة الـ 50 ألف جنيه الموقعة عليه.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الانضباط قرارها بإيقاف طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لمدة ثلاث مباريات، وغرامة 50 ألف جنيهًا، لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إنبي، وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

كما تقرر إيقاف حامد خالد حامد لاعب حرس الحدود لمباراة واحدة، وصلاح محمد سليمان لاعب إنبي لمباراة واحدة مع غرامة 50 ألف جنيه.

ومنعت اللجنة سمير موسى رئيس نادي الزرقا من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه “بعد الاطلاع على كتاب رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بشأن ما صدر بحق حكم مباراة كوكاكولا والزرقا في القسم الثاني”.

وأخيرا، قررت اللجنة إيقاف كل من رامز شحاتة لاعب ديروط وأحمد عبد النظير عبد المعز مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد صلاح محمد سيف المشرف على الكرة في النادي لـ 3 مرات مع غرامة 50 ألف جنيه لكل منهم “بشأن ما صدر منهم في حق حكم مباراة الأمنيوم وديروط في القسم الثاني”.

