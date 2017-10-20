الانخفاض يخيم على هيونداي باستثناء I10 خلال 10 أشهر

التطور في أسعار هيونداي.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
i10
GL M/T
177.5
180.9
3.4
1.9
GL A/T
188.5
191.9
3.4
1.8
GLS A/T
193
196.9
3.9
2
2
جراند i10
M/T GL H/B
212
230
18
8.5
M/T GL Sedan
212.5
231
18.5
8.7
A/T GL H/B
222.5
240
17.5
7.8
A/T GL Sedan
223
241
18
8.1
A/T F/O H/B
227.5
245
17.5
7.7
A/T F/O Sedan
228
246
18
7.9
3
توسان
GL AT
505
462
-43
-8.5
GLS AT
524
487
-37
-7.1
GLS AT PLUS
542
507
-35
-6.4
GLS AT SR FULLYLOADED
566
532
-34
-6
4
إلانترا AD
AT GL
345
299.9
-45.1
-13.1
AT GL SR
349.5
305.9
-43.6
-12.5
AT GL DAB ABS
353
330
-23
-6.5
AT GL HIGHLINE
365
355
-10
-2.7
AT GLS EXCLUSIVE
381
375
-6
-1.6
AT GLS FULLY LOADED
401
399
-2
-0.5
5
إلانترا HD
GL AT
270
237.9
-32.1
-11.9
AT TINTED GLASS
271
238.9
-32.1
-11.8
GL AT SR
274
245.9
-28.1
-10.2
GL AT SR TINTED GLASS
275
246.9
-28.1
-10.2
GL AT DAB ABS
278.5
259.9
-15.6
-5.6
GL AT DAB ABS TINTED GLASS
279.5
260.9
-18.6
-6.6
GL AT HIGHLINE
286.5
274.9
-11.6
-4
AT HIGHLINE TINTED GLASS
287.5
275.9
-11.6
-4
6
فرنا
GL MT
166.5
155.5
-11
-6.6
GL MT TINTED GLASS
167.5
156.5
-11
-6.6
GLS MT
170.5
159.5
-11
-6.4
GLS MT TINTED GLASS
171.5
160.5
-11
-6.4
GLS AT
200.5
181.9
-18.6
-9.3
GLS AT TINTED GLASS
201.5
182.9
-18.6
-9.2
7
I30
1.6 A/T GL H/B
334
317.5
-16.5
-4.9
1.6 A/T GL CW
343
336.5
-6.5
-18.9
1.6 A/T GLS HB
360
343.5
-16.5
-4.6
1.6 A/T GLS CW
378
361.5
-16.5
-4.4
1.6 A/T GLS COUPE Fully Loaded
380
363.5
-16.5
-4.3
1.6 A/T GLS HB Fully Loaded
385
368.5
-16.5
-4.3
1.6 A/T GLS CW Fully Loaded
405
388.5
-16.5
-4.1
8
أكسنت
A/T GL FL
270
249.9
-20.1
-7.4
A/T GL H/B FL
271
250.9
-20.1
-7.4
A/T GL S/R FL
274
254.9
-19.1
-7
A/T GL S/R H/B FL
275
255.9
-19.1
-6.9
A/T GL DAB ABS FL
280
264.9
-15.1
-5.4
A/T Exclusive FL
287
274.9
-12.1
-4.2
A/T G/L H/B Exclusive FL
288
275.9
-12.1
-4.2
9
سولاريس
A/T GL
270
247
-23
-8.5
A/T GL H/B
272
249
-23
-8.4
A/T GLS
280
257
-23
-8.2
A/T GLS H/B
282
259
-23
-8.1
10
كريتا
A/T BL
380
360
-20
-5.3
A/T GLS ML
413
398
-15
-3.6
A/T GLS T/L
427
417
-10
-2.3
11
سوناتا
A/T GL
–
530
–
–
A/T GLS Luxury
–
590
–
–
A/T GLS Topline
–
650
–
–
6-25 ألف تراجعًا بأسعار مازدا خلال 10 أشهر
سجلت سيارات العلامة اليابانية مازدا تراجعًا بالأسعار خلال الفترة من يناير الماضي، وحتى الآن بقيمة تتراوح بين 6 و25 ألف جنيه فقد انخفضت مازدا 2 بواقع 25 ألف جنيه للفئة الأولى و24.5 ألف للفئة الأعلى فيما انخفضت مازدا 3 بواقع 11.1 ألف جنيه للفئة الأولى و5.9 الف للفئة الأعلى.
ويوضح الجدول التالي تطور أسعار مازدا خلال 10 أشهر.
التطور في أسعار مازدا.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
الطراز
الفئة
سعر يناير 2017
سعر أكتوبر 2017
قيمة التغير
نسبة التغير (%)
1
M2
الفئة الأولى
297
272
-25
-8.4
الفئة الأعلى
316
291.5
-24.5
-7.7
2
M3
الفئة الأولى
351
339.9
-11.1
-3.2
الفئة الأعلى
393
398.9
-5.9
-1.5
3500 جنيه تراجعًا لشيري “إنفي”.. و5500 ارتفاعًا لـ”تيجو”
تراجعت أسعار السيارة شيري إنفي بقيمة 3500 جنيهًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري لتسجل 150 ألف جنيه حاليا مقابل 153.5 ألف بنسبة انخفاض 1.9%.
في المقابل ارتفعت شيري تيجو بقيمة 5500 جنيها لتصل إلى 227.5 ألف جنيه مقابل 222 ألف بنسبة ارتفاع 2.5%.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيري خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن.
التطور في أسعار شيري.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
الطراز
سعر يناير 2017
سعر أكتوبر 2017
قيمة التغير
نسبة التغير (%)
1
إنفي
153.5
150
-3.5
-1.9
2
تيجو
222
227.5
5.5
2.5
أسعار جيلي إيمجرانجد 7 تهبط بـ6%
تراجعت أسعار السيارة الصينية جيلي إيمجراند 7 بقيمة 10.5 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 لتصل لى 164.5 ألف جنيه مقابل 175 ألف بتراجع تقدر نسبته بـ 6%.
وسجلت النسخة الـTinted glass من السيارة 165.5 ألف جنيه مقابل 176 ألف بتراجع 10.5 ألف جنيه أيضًا بنسبة انخفاض تقارب 6%.
وطرح وكيل جيلي السيارة إيمجراند X7 على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي بسعر 315 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار جيلي
التطور في أسعار جيلي.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
الطراز
سعر يناير 2017
سعر أكتوبر 2017
قيمة التغير
نسبة التغير (%)
1
إيمجراند 7
175
164.5
-10.5
-6
2
إيمجراند 7 Tinted glass
176
165.5
-10.5
-6
3
إيمجراند X7
–
315
–
–
60 ألف جنيه ارتفاعًا لبريليانس V5
سجلت السيارة بريليانس V5 ارتفاعًا في الأسعار بقيمة 59.9 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن بنسبة ارتفاع 21.4% لتصل إلى 339.9 ألف جنيه مقابل 280 ألف.
وكان وكيل بريليانس قد طرح من قبل الشكل الجديد من السيارة موديل 2018 لكن النسخة التي تم طرحها نفدت من المعارض ويتم حاليا تسويق موديل 2017 ؛ على أن يتم طرح دفعة جديدة بحلول العام المقبل.
وطرحت بريليانس أيضًا خلال أغسطس الماضي سيارتها الجديدة V3 بـ 3 فئات تتراوح أسعارها بين 259.9 ألف جنيه للفئة الأولى و269.9 ألف للفئة الثانية و286.9 ألف للفئة الأعلى من السيارة.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار بريليانس خلال 10 أشهر
التطور في أسعار بريليانس.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
الطراز
الفئة
سعر يناير 2017
سعر أكتوبر 2017
قيمة التغير
نسبة التغير (%)
1
V5
280
339.9
59.9
21.4
2
V3
A/T Comfort
–
259.9
–
–
A/T Elite
–
269.9
–
–
A/T intelligent
–
286.9
–
–
%70 ارتفاعًا لسكودا أوكتافيا
سجلت الفئة الأولى من سكودا أوكتافيا ارتفاعا في الاسعار بنسبة 70.1% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 465 ألف جنيه مقابل 275 ألف بزيادة 195 ألف جنيه.
وارتفعت الفئة الثانية من السيارة بقيمة 200 ألف جنيه لتصل إلى 515 ألف جنيه مقابل 315 ألأف بزيادة 63.5%.
وكان توكيل سكودا تابعًا لشركة أرتوك أوتو المملوكة لرجل الأعمال شفيق جبر لكن شركة كيان إيجيبت للاستثمار تمكنت من الاستحواذ عليه مؤخرًا لتعيد طرح سيارات سكودا بثوب جديد.
ومن بين الطرازات التي طرحتها كيان خلال الفترة الماضية سكودا سوبيرب التي سجل سعرها 550 ألف جنيه وسكودا فابيا التي بلغت 330 ألف جنيه.
ويوضح الرسم التالي التطور في أسعار العلامة التشيكية خلال 10 أشهر
التطور في أسعار سكودا.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
الطراز
الفئة
سعر يناير 2017
سعر أكتوبر 2017
قيمة التغير
نسبة التغير (%)
1
أوكتافيا
A/T
275
465
195
70.9
A/T F/O
315
515
200
63.5
2
سوبيرب
–
550
–
–
3
فابيا
–
330
–
–
ارتفاعات أوبل تلامس مستوى 118 ألف جنيه
ارتفعت سيارات أوبل بما يتراوح بين 5 و118 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017؛ حيث سجلت أوبل أسترا هاي لاين أقل زيادة بقيمة 5 آاف جنيه بنسبة 1.6% فيما ارتفعت أوبل آدم بأعلى قيمة مسجلة 118.1 ألف جنيه بنسبة نمو 51.1%.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار أوبل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري
التطور في أسعار أوبل.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
أسترا
H/L
320
325
5
1.6
T/L
355
365
10
2.8
2
إنسيجنيا
Elegance
450
480
30
6.7
H/L
480
530
50
10.4
T/L
540
599
59
10.9
3
كورسا
FL BL
255
270
15
5.9
ENJOY
290
300
10
3.4
4
ادم
A/T
230.9
349
118.1
51.1
5
موكا
H/L
360
369
9
2.5
T/L
400
409
9
2.2
6
ميريفا
F/O
290
319
29
10
H/L
300
349
49
16.3
تحركات محدودة لأسعار شيفروليه
سجلت شيفروليه افيو ارتفاعا بقيمة 4.2 ألف جنيه للفئة الأولى بنسبة نمو 2.3% لتصل 187.8 الف جنيه خلال أكتوبر الجاري مقابل 183.6 ألف خلال يناير 2017 فيما سجلت الفئة الثانية 2.2% زيادة في الأسعار بقيمة 4.3 ألف جنيه لتصل 197 ألف جنيه مقابل 192.7 ألف.
وكذلك رتفعت شيفروليه لانوس بنسبة 1.9% فيما انخفضت شيفروليه اوبترا بنحو 8 آاف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 203.9 ألف جنيه والثانية إلى 214 ألف.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيفروليه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
التطور في أسعار شيفروليه.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
أفيو
BASE
183.6
187.8
4.2
2.3
F/O
192.7
197
4.3
2.2
2
أوبترا
F/O
212
203.9
-8.1
-3.8
H/L
222
214
-8
-3.6
3
لانوس
F/O
155.5
158.4
2.9
1.9
4
كروز
BASE
–
284
–
–
H/L
–
309
–
–
الزيادات تخيم على فورد.. باستثناء طرازين
سجلت جميع سيارات فورد زيادات في الاسعار خلال الفترة من يناير حتى اكتوبر 2017 باستثناء طرازين هما فيوجن وفيستا فقد تراجع سعر الأول بما يتراح بين 60 و40 ألف جنيه واستقر الثاني عند 225 ألف.
وتراوحت زيادات فورد بين 8 و44 ألف جنيه بنسب تتراوح بين 2.7 و7.6%. ويوضح الجدول التالي التطورات في أسعار فورد خلال 10 أشهر.
التطور في أسعار فورد.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
فوكس
A/T H/B Base
285
293
8
2.8
A/T Base
290
298
8
2.7
A/T H/B Trend
310
324
14
4.5
A/T Trend
315
329
14
4.4
A/T H/B Sport
330
355
25
7.6
A/T Sport
335
360
25
7.5
A/T H/B Titanim
370
395
25
6.7
A/T Titanim
375
400
25
6.7
2
فيوجن
A/T Trend
540
480
-60
-12.3
A/T Sport
600
550
-50
-8.3
A/T Titanim
665
625
-40
-6
A/T Titanim Leftback
680
680
0
0
3
ايكو سبورت
354
–
–
–
389
–
–
–
4
فيستا
225
255
0
0
5
كوجا
A/T Trend
510
535
25
4.9
A/T Sport
575
599
24
4.2
A/T Titanim
620
664
44
7.1
6
سي ماكس
Base
–
460
–
–
F/O
–
490
–
–
H/L
–
545
–
–
استقرار تام في أسعار بروتون
شهدت سيارات العلامة الماليزية بروتون استقرارا تاما في الاسعار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري حيث استقرت الفئة الأولى من كل من بروتون برسونا وبروتون جين 2 عند 244.9 الف جنيه فيما استقرت الفئة الثانية منهما عند 259.9 ألف.
وتمكن وكيل بروتون من توفير طراز اكسورا العائلي بأسعار تبدأ من 309.9 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 339.9 ألف للفئة الأعلى.
ويتضح من مطالعة الجدول التالي مدى استقرار أسعار بروتون.
استقرار أسعار بروتون.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
1
اكسورا
A/T
–
309.9
F/O
–
339.9
2
برسونا
مانيوال
244.9
244.9
أوتوماتيك
259.9
259.9
3
جين 2
مانيوال
244.9
244.9
أوتوماتيك
259.9
259.9
149 ألف جنيه ارتفاعًا لهوندا سيفيك
ارتفعت أسعار السيارة هوندا سيفيك في السوق المحلية بقيمة 149 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن ليصل سعرها إلى 514 ألف جنيه مقابل 365 ألف بنسبة ارتفاع 40.8%.
وقد شهدت هذه الفترة قيام وكيل هوندا بطرح طرازها CRV بأسعار تصل حاليا إلى 800 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار هوندا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017.
التطور في أسعار هوندا.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
سيفيك
365
514
149
40.8
2
CRV
–
800
–
–
16-40 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار نيسان
شهدت أسعار سيارات نيسان ارتفاعا بقيمة تتراوح بين 16 و40 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 بنسب تتراوح بين 6.9 و10.9%.
وسجلت نيسان قاشقاي (الشكل القديم) أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.9% لتصل 405 ألف جنيه للفئة الأولى و425 ألف للفئة الأعلى. وأعلنت يوم الأربعاء الماضي شركة نيسان إيجيبت عن طرح الشكل الجديد من نيسان قاشقاي بشكل رسمي بأسعار تبدأ من 450 للفئة الأولى و480 ألف جنيه للفئة الأعلى.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار نيسان منذ بداية 2017 حتى الآن.
التطور في أسعار نيسان.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
قاشقاي
A/T H/L
365
405
40
10.9
A/T Sport
385
425
40
10.4
A/T FL ( New Shape)
–
450
–
–
A/T Sport FL ( New Shape)
–
480
–
–
2
جيوك بلاتينيوم
360
385
25
6.9
3
سنترا
295
4
صني
A/T
190
206
16
8.4
A/T EX
200
216
16
8
A/T Super Saloon
210
226
16
7.6
54% ارتفاعًا لميتسوبيشي باجيرو.. و6% لـ”لانسر”
سجلت ميتسوبيشي باجيروا ارتفاعا في الأسعار بنسبة 54% لتصل الفئة الأولى منها إلى 1.5 مليون جنيه مقابل مليون جنيه خلال يناير الماضي بزيادة 540 ألف جنيه.
وسجلت الفئة الأعلى منها زيادة بنسبة 45.4% لتصل 1.6 مليون جنيه مقابل 1.1 مليون.
أما ميتسوبيشي لانسر فارتفعت بنحو 15 ألف جنيه بنسبة تقارب 6% لجميع الفئات. ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار ميتسوبيشي منذ بداية 2017 حتى الآن.
التطور في أسعار ميتسوبيشي.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
لانسر
A/T
235
249.9
14.9
6.3
A/T F/O
245
259.9
14.9
6.1
A/T SPORT
250
264.9
14.9
6
A/T H/L
255
270
15
5.9
A/T H/L SPORT
265
279.9
14.9
5.5
2
باجيرو
A/T
1000
1540
540
54
A/T T/L
1100
1600
500
45.4
“جراند شيروكي” و”رانجلر” تقفزان بأكثر من 70%
قفزت أسعار جيب جراند شيروكي الفئة الأعلى بواقع 70.3% خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر 2017 لتصل 1.3 مليون جنيه مقابل 775 ألف؛ فيما ارتفعت جيب رانجلر بواقع 75% لتصل 875 ألف جنيه مقابل 500 ألف.
في المقابل سحلت جيب رنجيدتراجعا محدودًا يتراوح بين 1 و4.6% لفئاتها الثلاث الأولى فيما استقر سعر الفئة الأعلى عند 550 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي هذه التطورات.
التطور في أسعار جيب.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
رينجيد
A/T Longitude
430
410
-20
-4.6
A/T Limited
465
450
-15
-3.2
A/T Limited Panorama
515
510
-5
-1
A/T Limited 4WD
550
550
0
0
2
جراند شيروكي
F/O A/T Laredo
–
1145
–
–
A/T Limited
775
1320
545
70.3
3
رانجلر
500
875
375
75
أسعار جاجوار تقفز بأكثر من 63% خلال 10 شهور
قفزت اسعار سيارات جاجوار خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن بأكثر من 63% فقد ارتفعت الفئة الأولى من XF بواقع 700 ألف جنيه لتصل 1.7 مليون جنيه مقابل 990 ألف بنسبة ارتفاع 70.7%.
وكذلك ارتفعت F-PACE بنحو 65.1% لتصل 2.8 مليون جنيه مقابل 1.7 مليون بزيادة 1.1 مليون جنيه، كما ارتفعت جاجوار XE بقيمة 541 ألف جنيه لتصل 1.4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 63.7%.
وشهدت هذه الفترة توفير بعض طرازات وفئات جاجوار التي لم تكن متاحة بالسوق المحلية مطلع العام الجاري. ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار العلامة الانجليزية.
التطور في أسعار جاجوار.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
F-TYPE
A/T coupe
–
2850
–
–
A/T cabriolet
–
3300
–
–
2
XF
A/T Prestige
990
1690
700
70.7
A/T R Spor
–
1750
–
–
3
F-PACE
1690
2790
1100
65.1
4
XE
849
1390
541
63.7
5
XJ
–
2990
–
–
60% ارتفاعًا لفولفو XC 90
سجلت السيارة فولفو XC 90 ارتفاعا في الأسعار بواقع 60% للفئة الأولى لتصل 1.7 مليون جنيه خلال أكتوبر الجاري مقابل نحو مليون و50 ألف جنيه خلال يناير الماضي. وارتفعت الفئة الأعلى من السيارة بواقع 58.4% لتصل لنحو 2 مليون جنيه.
ويوضح الجدول التالي معدلات الغير في جميع فئات وطرازات فولفو خلال 10 أشهر.
التطور في أسعار فولفو.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
S90
A/T MOM 5 Seats
–
180
–
–
A/T Ins 5 Seats 4WD
–
1690
–
–
2
XC 90
A/T MOM 5 Seats
1050
1680
630
60
A/T MOM 7 Seats
–
1750
–
–
A/T Ins 7 Seats
1250
1980
730
58.4
3
XC 60
1090
1130
40
3.7
4
S80
658
698
40
6.1
5
S60
A/T C-Plus
648
648
0
0
A/T Premium
748
748
0
0
11-22 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار جاك
سجلت العلامة الصينية جاك ارتفاعا في الأسعار بما يتراوح بين 11 و22 ألف جنيه خلال الفترة منذ يناير وحتى وسجلت أكتوبر الجاري بنسب تتراوح بين 4.7 و10%.
وسحلت جاك S2 Luxury أعلى معدل ارتفاع بواقع 10% بما يعادل 20 ألف جنيه لتصل غلى 209 ألف مقابل 199 ألف جنيه؛ فيما سجلت جاك S3 Smart أقل معدل ارتفاع بنسبة 7.3% بما يعادل 18 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي التغيرات في أسعار جاك خلال 10 أشهر.
التطور في أسعار جاك.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
S2
A/T Luxury
199
209
20
10
A/T Smart
208
224
16
7.7
2
S3
A/T Luxury
235
246
11
4.7
A/T Smart
245
263
18
7.3
A/T Smart Plus
251
273
22
8.8
A1 تقود ارتفاعات سينوفا
سجل طراز سينوفا A1 أعلى نسبة ارتفاع ضمن مجموعة طرازات العلامة الصينية في مصر بنسبة ارتفاع تتراوح بين 46 و52% بقيم تتراوح بين 47 و51 ألف جنيه.
أما طراز سينوفا X25 فقد ارتفع بما يتراوح بين 5 آلاف جنيه للفئة الأولى و7 آلاف للفئة الأعلى بنسب تتراوح بين 2.6 و3.5%.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار العلامة الصينية خلال 10 أشهر.
التطور في أسعار سينوفا.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
A1
HB M/T 1.3
102
149
47
46.1
M/T 1.3
102
155
53
52
M/T 1.5
108
159
51
47
A/T HB Fashion 1.5
120
169
49
40.8
1.5 A/T Fashion 1.5
–
177
–
–
2
X25
A/T H/L
193
198
5
2.6
A/T Fashion
202
209
7
3.5
3
X35
A/T
–
245
–
–
A/T Fashion
–
265
–
–
سانج يونج تيفولي تتأرجح بين الصعود والهبوط
سجلت سانج يونج تيفولي تراجعًا لفئتها الأولى بواقع 3 آلاف الجنيه وللفئة الثانية بواقع 10 آلاف جنيه فيما تراجعت الفئة الثالثة بواقع 2000 جنيه.
واستقرت أسعار الفئة الرابعة من السيارة فيما ارتفع سعر الفئة الأعلى منها بواقع 11.9 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي تطور أسعار السيارة في السوق المحلية.
التطور في أسعار سانج يونج.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر اكتوبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
تيفولي
A/T Comfort
318
315
-3
-1
A/T XLV Comfort
335
325
-10
-3
A/T Sport
367
365
-2
-0.5
A/T XLV Luxury
375
375
0
0
A/T Sport 4WD
–
390
–
–
A/T XLV Luxury 4WD
388
399.9
11.9
3.1