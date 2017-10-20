سيــارات

الانخفاض يخيم على هيونداي باستثناء I10 خلال 10 أشهر

المال - خاص:خيم الانخفاض على جميع سيارات هيونداي باستثناء طرازي I10 وجراند I10 مقارنة بالأسعار المسجلة خلال يناير 2017. وتراوحت قيمة التراجع بين 2 و45 ألف جنيه؛ بنسب تتراوح بين 0.5 و18.9%.ويوضح الجدول التالي التغير في أسعار هيونداي خلال الشهور العشرة الأولى من 2017.
20 أكتوبر، 2017 20 أكتوبر، 2017

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المال – خاص:

خيم الانخفاض على جميع سيارات هيونداي باستثناء طرازي I10 وجراند I10 مقارنة بالأسعار المسجلة خلال يناير 2017. وتراوحت قيمة التراجع بين 2 و45 ألف جنيه؛ بنسب تتراوح بين 0.5 و18.9%.

ويوضح الجدول التالي التغير في أسعار هيونداي خلال الشهور العشرة الأولى من 2017.


التطور في أسعار هيونداي.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

i10

GL M/T

177.5

180.9

3.4

1.9

GL A/T

188.5

191.9

3.4

1.8

GLS A/T

193

196.9

3.9

2

2

جراند i10

M/T GL H/B

212

230

18

8.5

M/T GL Sedan

212.5

231

18.5

8.7

A/T GL H/B

222.5

240

17.5

7.8

A/T GL Sedan

223

241

18

8.1

A/T F/O H/B

227.5

245

17.5

7.7

A/T F/O Sedan

228

246

18

7.9

3

توسان

GL AT

505

462

-43

-8.5

GLS AT

524

487

-37

-7.1

GLS AT PLUS

542

507

-35

-6.4

GLS AT SR FULLYLOADED

566

532

-34

-6

4

إلانترا AD

AT GL

345

299.9

-45.1

-13.1

AT GL SR

349.5

305.9

-43.6

-12.5

AT GL DAB ABS

353

330

-23

-6.5

AT GL HIGHLINE

365

355

-10

-2.7

AT GLS EXCLUSIVE

381

375

-6

-1.6

AT GLS FULLY LOADED

401

399

-2

-0.5

5

إلانترا HD

GL AT

 

270

237.9

-32.1

-11.9

AT TINTED GLASS

271

238.9

-32.1

-11.8

GL AT SR

274

245.9

-28.1

-10.2

GL AT SR TINTED GLASS

275

246.9

-28.1

-10.2

GL AT DAB ABS

278.5

259.9

-15.6

-5.6

GL AT DAB ABS TINTED GLASS

279.5

260.9

-18.6

-6.6

GL AT HIGHLINE

286.5

274.9

-11.6

-4

AT HIGHLINE TINTED GLASS

287.5

275.9

-11.6

-4

6

فرنا

GL MT

166.5

155.5

-11

-6.6

GL MT TINTED GLASS

167.5

156.5

-11

-6.6

GLS MT

170.5

159.5

-11

-6.4

GLS MT TINTED GLASS

171.5

160.5

-11

-6.4

GLS AT

200.5

181.9

-18.6

-9.3

GLS AT TINTED GLASS

201.5

182.9

-18.6

-9.2

7

I30

1.6 A/T GL H/B       

334

317.5

-16.5

-4.9

1.6 A/T GL CW

343

336.5

-6.5

-18.9

1.6 A/T GLS HB

360

343.5

-16.5

-4.6

1.6 A/T GLS CW

378

361.5

-16.5

-4.4

1.6 A/T GLS COUPE Fully Loaded

380

363.5

-16.5

-4.3

1.6 A/T GLS HB Fully Loaded

385

368.5

-16.5

-4.3

1.6 A/T GLS CW Fully Loaded

405

388.5

-16.5

-4.1

8

أكسنت

A/T GL FL

270

249.9

-20.1

-7.4

A/T GL H/B FL

271

250.9

-20.1

-7.4

A/T GL S/R FL

274

254.9

-19.1

-7

A/T GL S/R H/B FL

275

255.9

-19.1

-6.9

A/T GL DAB ABS FL

280

264.9

-15.1

-5.4

 

 

A/T Exclusive FL

287

274.9

-12.1

-4.2

A/T G/L H/B Exclusive FL

288

275.9

-12.1

-4.2

9

سولاريس

A/T GL

270

247

-23

-8.5

A/T GL H/B

272

249

-23

-8.4

A/T GLS

280

257

-23

-8.2

A/T GLS H/B

282

259

-23

-8.1

10

كريتا

A/T BL

380

360

-20

-5.3

A/T GLS ML

413

398

-15

-3.6

A/T GLS T/L

427

417

-10

-2.3

11

سوناتا

A/T GL

530

A/T GLS Luxury

590

A/T GLS Topline

650

6-25 ألف تراجعًا بأسعار مازدا خلال 10 أشهر

سجلت سيارات العلامة اليابانية مازدا تراجعًا بالأسعار خلال الفترة من يناير الماضي، وحتى الآن بقيمة تتراوح بين 6 و25 ألف جنيه فقد انخفضت مازدا 2 بواقع 25 ألف جنيه للفئة الأولى و24.5 ألف للفئة الأعلى فيما انخفضت مازدا 3 بواقع 11.1 ألف جنيه للفئة الأولى و5.9 الف للفئة الأعلى.

ويوضح الجدول التالي تطور أسعار مازدا خلال 10 أشهر.

 

التطور في أسعار مازدا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

الفئة

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

M2

الفئة الأولى

297

272

-25

-8.4

الفئة الأعلى

316

291.5

-24.5

-7.7

2

M3

الفئة الأولى

351

339.9

-11.1

-3.2

الفئة الأعلى

393

398.9

-5.9

-1.5

 

3500 جنيه تراجعًا لشيري “إنفي”.. و5500 ارتفاعًا لـ”تيجو”

تراجعت أسعار السيارة شيري إنفي بقيمة 3500 جنيهًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري لتسجل 150 ألف جنيه حاليا مقابل 153.5 ألف بنسبة انخفاض 1.9%.

في المقابل ارتفعت شيري تيجو بقيمة 5500 جنيها لتصل إلى 227.5 ألف جنيه مقابل 222 ألف بنسبة ارتفاع 2.5%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيري خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن.

 

التطور في أسعار شيري.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

إنفي

153.5

150

-3.5

-1.9

2

تيجو

222

227.5

5.5

2.5

 

أسعار جيلي إيمجرانجد 7 تهبط بـ6%

تراجعت أسعار السيارة الصينية جيلي إيمجراند 7 بقيمة 10.5 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 لتصل لى 164.5 ألف جنيه مقابل 175 ألف بتراجع تقدر نسبته بـ 6%.

وسجلت النسخة الـTinted glass من السيارة 165.5 ألف جنيه مقابل 176 ألف بتراجع 10.5 ألف جنيه أيضًا بنسبة انخفاض تقارب 6%.

وطرح وكيل جيلي السيارة إيمجراند X7 على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي بسعر 315 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار جيلي
 

التطور في أسعار جيلي.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

إيمجراند 7

175

164.5

-10.5

-6

2

إيمجراند 7 Tinted glass

176

165.5

-10.5

-6

3

إيمجراند X7

315

 

 60 ألف جنيه ارتفاعًا لبريليانس V5

سجلت السيارة بريليانس V5 ارتفاعًا في الأسعار بقيمة 59.9 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن بنسبة ارتفاع 21.4% لتصل إلى 339.9 ألف جنيه مقابل 280 ألف.

وكان وكيل بريليانس قد طرح من قبل الشكل الجديد من السيارة موديل 2018 لكن النسخة التي تم طرحها نفدت من المعارض ويتم حاليا تسويق موديل 2017 ؛ على أن يتم طرح دفعة جديدة بحلول العام المقبل.

وطرحت بريليانس أيضًا خلال أغسطس الماضي سيارتها الجديدة V3 بـ 3 فئات تتراوح أسعارها بين 259.9 ألف جنيه للفئة الأولى و269.9 ألف للفئة الثانية و286.9 ألف للفئة الأعلى من السيارة.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار بريليانس خلال 10 أشهر
 

 

التطور في أسعار بريليانس.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

الفئة

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

V5

280

339.9

59.9

21.4

2

V3

A/T Comfort

259.9

A/T Elite

269.9

A/T intelligent

286.9

 

%70 ارتفاعًا لسكودا أوكتافيا

سجلت الفئة الأولى من سكودا أوكتافيا ارتفاعا في الاسعار بنسبة 70.1% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 465 ألف جنيه مقابل 275 ألف بزيادة 195 ألف جنيه.

وارتفعت الفئة الثانية من السيارة بقيمة 200 ألف جنيه لتصل إلى 515 ألف جنيه مقابل 315 ألأف بزيادة 63.5%.

وكان توكيل سكودا تابعًا لشركة أرتوك أوتو المملوكة لرجل الأعمال شفيق جبر لكن شركة كيان إيجيبت للاستثمار تمكنت من الاستحواذ عليه مؤخرًا لتعيد طرح سيارات سكودا بثوب جديد.

ومن بين الطرازات التي طرحتها كيان خلال الفترة الماضية سكودا سوبيرب التي سجل سعرها 550 ألف جنيه وسكودا فابيا التي بلغت 330 ألف جنيه.

ويوضح الرسم التالي التطور في أسعار العلامة التشيكية خلال 10 أشهر
 

 

التطور في أسعار سكودا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

الفئة

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

أوكتافيا

A/T

275

465

195

70.9

A/T F/O

315

515

200

63.5

2

سوبيرب

550

3

فابيا

330

ارتفاعات أوبل تلامس مستوى 118 ألف جنيه

ارتفعت سيارات أوبل بما يتراوح بين 5 و118 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017؛ حيث سجلت أوبل أسترا هاي لاين أقل زيادة بقيمة 5 آاف جنيه بنسبة 1.6% فيما ارتفعت أوبل آدم بأعلى قيمة مسجلة 118.1 ألف جنيه بنسبة نمو 51.1%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار أوبل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري

التطور في أسعار أوبل.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

أسترا

H/L

320

325

5

1.6

T/L

355

365

10

2.8

2

إنسيجنيا

Elegance

450

480

30

6.7

H/L

480

530

50

10.4

T/L

540

599

59

10.9

3

كورسا

FL BL

255

270

15

5.9

ENJOY

290

300

10

3.4

4

ادم

A/T

230.9

349

118.1

51.1

5

موكا

H/L

360

369

9

2.5

T/L

400

409

9

2.2

6

ميريفا

F/O

290

319

29

10

H/L

300

349

49

16.3

 

تحركات محدودة لأسعار شيفروليه

سجلت شيفروليه افيو ارتفاعا بقيمة 4.2 ألف جنيه للفئة الأولى بنسبة نمو 2.3% لتصل 187.8 الف جنيه خلال أكتوبر الجاري مقابل 183.6 ألف خلال يناير 2017 فيما سجلت الفئة الثانية 2.2% زيادة في الأسعار بقيمة 4.3 ألف جنيه لتصل 197 ألف جنيه مقابل 192.7 ألف.

وكذلك رتفعت شيفروليه لانوس بنسبة 1.9% فيما انخفضت شيفروليه اوبترا بنحو 8 آاف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 203.9 ألف جنيه والثانية إلى 214 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيفروليه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

التطور في أسعار شيفروليه.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

أفيو

BASE

183.6

187.8

4.2

2.3

F/O

192.7

197

4.3

2.2

2

أوبترا

F/O

212

203.9

-8.1

-3.8

H/L

222

214

-8

-3.6

3

لانوس

F/O

155.5

158.4

2.9

1.9

4

كروز

BASE

284

H/L

309

 

الزيادات تخيم على فورد.. باستثناء طرازين
 


سجلت جميع سيارات فورد زيادات في الاسعار خلال الفترة من يناير حتى اكتوبر 2017 باستثناء طرازين هما فيوجن وفيستا فقد تراجع سعر الأول بما يتراح بين 60 و40 ألف جنيه واستقر الثاني عند 225 ألف.

وتراوحت زيادات فورد بين 8 و44 ألف جنيه بنسب تتراوح بين 2.7 و7.6%. ويوضح الجدول التالي التطورات في أسعار فورد خلال 10 أشهر.

 

التطور في أسعار فورد.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

فوكس

A/T H/B Base

285

293

8

2.8

A/T Base

290

298

8

2.7

A/T H/B Trend

310

324

14

4.5

A/T Trend

315

329

14

4.4

A/T H/B Sport

330

355

25

7.6

A/T Sport

335

360

25

7.5

A/T H/B Titanim

370

395

25

6.7

A/T Titanim

375

400

25

6.7

2

فيوجن

A/T Trend

540

480

-60

-12.3

A/T Sport

600

550

-50

-8.3

A/T Titanim

665

625

-40

-6

A/T Titanim Leftback

680

680

0

0

3

ايكو سبورت

 

354

 

389

4

فيستا

225

255

0

0

5

كوجا

A/T Trend

510

535

25

4.9

A/T Sport

575

599

24

4.2

A/T Titanim

620

664

44

7.1

6

سي ماكس

Base

460

F/O

490

H/L

545

 
 

استقرار تام في أسعار بروتون

شهدت سيارات العلامة الماليزية بروتون استقرارا تاما في الاسعار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري حيث استقرت الفئة الأولى من كل من بروتون برسونا وبروتون جين 2 عند 244.9 الف جنيه فيما استقرت الفئة الثانية منهما عند 259.9 ألف.

وتمكن وكيل بروتون من توفير طراز اكسورا العائلي بأسعار تبدأ من 309.9 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 339.9 ألف للفئة الأعلى.

ويتضح من مطالعة الجدول التالي مدى استقرار أسعار بروتون.

استقرار أسعار بروتون.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

1

اكسورا

A/T

309.9

F/O

339.9

2

برسونا

مانيوال

244.9

244.9

أوتوماتيك

259.9

259.9

3

جين 2

مانيوال

244.9

244.9

أوتوماتيك

259.9

259.9

 

149 ألف جنيه ارتفاعًا لهوندا سيفيك
 


ارتفعت أسعار السيارة هوندا سيفيك في السوق المحلية بقيمة 149 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن ليصل سعرها إلى 514 ألف جنيه مقابل 365 ألف بنسبة ارتفاع 40.8%.

وقد شهدت هذه الفترة قيام وكيل هوندا بطرح طرازها CRV  بأسعار تصل حاليا إلى 800 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار هوندا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017.

التطور في أسعار هوندا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

سيفيك

365

514

149

40.8

2

CRV

800

 

16-40 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار نيسان

شهدت أسعار سيارات نيسان ارتفاعا بقيمة تتراوح بين 16 و40 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 بنسب تتراوح بين 6.9 و10.9%.

وسجلت نيسان قاشقاي (الشكل القديم) أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.9% لتصل 405 ألف جنيه للفئة الأولى و425 ألف للفئة الأعلى. وأعلنت يوم الأربعاء الماضي شركة نيسان إيجيبت عن طرح الشكل الجديد من نيسان قاشقاي بشكل رسمي بأسعار تبدأ من 450  للفئة الأولى و480 ألف جنيه للفئة الأعلى.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار نيسان منذ بداية 2017 حتى الآن.

التطور في أسعار نيسان.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

قاشقاي

A/T H/L

365

405

40

10.9

A/T Sport

385

425

40

10.4

A/T FL ( New Shape)

450

A/T Sport FL ( New Shape)

480

2

جيوك بلاتينيوم

360

385

25

6.9

3

سنترا

 

295

 

 

4

صني

A/T

190

206

16

8.4

A/T EX

200

216

16

8

A/T Super Saloon

210

226

16

7.6

 

54% ارتفاعًا لميتسوبيشي باجيرو.. و6% لـ”لانسر”
 


سجلت ميتسوبيشي باجيروا ارتفاعا في الأسعار بنسبة 54% لتصل الفئة الأولى منها إلى 1.5 مليون جنيه مقابل مليون جنيه خلال يناير الماضي بزيادة 540 ألف جنيه.

وسجلت الفئة الأعلى منها زيادة بنسبة 45.4% لتصل 1.6 مليون جنيه مقابل 1.1 مليون.

أما ميتسوبيشي لانسر فارتفعت بنحو 15 ألف جنيه بنسبة تقارب 6% لجميع الفئات. ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار ميتسوبيشي منذ بداية 2017 حتى الآن.

التطور في أسعار ميتسوبيشي.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

لانسر

A/T

235

249.9

14.9

6.3

A/T F/O

245

259.9

14.9

6.1

A/T SPORT

250

264.9

14.9

6

A/T H/L

255

270

15

5.9

A/T H/L SPORT

265

279.9

14.9

5.5

2

باجيرو

A/T

1000

1540

540

54

A/T T/L

1100

1600

500

45.4

 

“جراند شيروكي” و”رانجلر” تقفزان بأكثر من 70%

قفزت أسعار جيب جراند شيروكي الفئة الأعلى بواقع 70.3% خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر 2017 لتصل 1.3 مليون جنيه مقابل 775 ألف؛ فيما ارتفعت جيب رانجلر بواقع 75% لتصل 875 ألف جنيه مقابل 500 ألف.

في المقابل سحلت جيب رنجيدتراجعا محدودًا يتراوح بين 1 و4.6% لفئاتها الثلاث الأولى فيما استقر سعر الفئة الأعلى عند 550 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي هذه التطورات.

التطور في أسعار جيب.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

رينجيد

A/T Longitude

430

410

-20

-4.6

A/T Limited

465

450

-15

-3.2

A/T Limited Panorama

515

510

-5

-1

A/T Limited 4WD

550

550

0

0

2

جراند شيروكي

F/O A/T Laredo

1145

A/T Limited

775

1320

545

70.3

3

رانجلر

500

875

375

75



أسعار جاجوار تقفز بأكثر من 63% خلال 10 شهور

قفزت اسعار سيارات جاجوار خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن بأكثر من 63% فقد ارتفعت الفئة الأولى من XF  بواقع 700 ألف جنيه لتصل 1.7 مليون جنيه مقابل 990 ألف بنسبة ارتفاع 70.7%.

وكذلك ارتفعت F-PACE  بنحو 65.1% لتصل 2.8 مليون جنيه مقابل 1.7 مليون بزيادة 1.1 مليون جنيه، كما ارتفعت جاجوار XE  بقيمة 541 ألف جنيه لتصل 1.4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 63.7%.

وشهدت هذه الفترة توفير بعض طرازات وفئات جاجوار التي لم تكن متاحة بالسوق المحلية مطلع العام الجاري. ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار العلامة الانجليزية.

التطور في أسعار جاجوار.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

F-TYPE

A/T coupe

2850

A/T cabriolet

3300

2

XF

A/T Prestige

990

1690

700

70.7

A/T R Spor

1750

3

F-PACE

1690

2790

1100

65.1

4

XE

849

1390

541

63.7

5

XJ

2990

 

60% ارتفاعًا لفولفو XC 90

سجلت السيارة فولفو XC 90  ارتفاعا في الأسعار بواقع 60% للفئة الأولى لتصل 1.7 مليون جنيه خلال أكتوبر الجاري مقابل نحو مليون و50 ألف جنيه خلال يناير الماضي. وارتفعت الفئة الأعلى من السيارة بواقع 58.4% لتصل لنحو 2 مليون جنيه.

ويوضح الجدول التالي معدلات الغير في جميع فئات وطرازات فولفو خلال 10 أشهر.

التطور في أسعار فولفو.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

S90

A/T MOM 5 Seats

180

A/T Ins 5 Seats 4WD

1690

2

XC 90

A/T MOM 5 Seats

1050

1680

630

60

A/T MOM 7 Seats    

1750

A/T Ins 7 Seats

1250

1980

730

58.4

3

XC 60

1090

1130

40

3.7

4

S80

658

698

40

6.1

5

S60

A/T C-Plus

648

648

0

0

A/T Premium

748

748

0

0

11-22 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار جاك

سجلت العلامة الصينية جاك ارتفاعا في الأسعار بما يتراوح بين 11 و22 ألف جنيه خلال الفترة منذ يناير وحتى وسجلت أكتوبر الجاري بنسب تتراوح بين 4.7 و10%.

وسحلت جاك S2  Luxury أعلى معدل ارتفاع بواقع 10% بما يعادل 20 ألف جنيه لتصل غلى 209 ألف مقابل 199 ألف جنيه؛ فيما سجلت جاك S3 Smart  أقل معدل ارتفاع بنسبة 7.3% بما يعادل 18 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التغيرات في أسعار جاك خلال 10 أشهر.

التطور في أسعار جاك.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

S2

A/T Luxury

199

209

20

10

A/T Smart

208

224

16

7.7

2

S3

A/T Luxury

235

246

11

4.7

A/T Smart

245

263

18

7.3

A/T Smart Plus

251

273

22

8.8

 

A1  تقود ارتفاعات سينوفا

سجل طراز سينوفا A1  أعلى نسبة ارتفاع ضمن مجموعة طرازات العلامة الصينية في مصر بنسبة ارتفاع تتراوح بين 46 و52% بقيم تتراوح بين 47 و51 ألف جنيه.

أما طراز سينوفا X25  فقد ارتفع بما يتراوح بين 5 آلاف جنيه للفئة الأولى و7 آلاف للفئة الأعلى بنسب تتراوح بين 2.6 و3.5%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار العلامة الصينية خلال 10 أشهر.

التطور في أسعار سينوفا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

A1

HB M/T 1.3

102

149

47

46.1

M/T 1.3

102

155

53

52

M/T 1.5

108

159

51

47

A/T HB Fashion 1.5

120

169

49

40.8

1.5 A/T Fashion 1.5

177

2

X25

A/T H/L

193

198

5

2.6

A/T Fashion

202

209

7

3.5

3

X35

A/T

245

A/T Fashion

265

 

سانج يونج تيفولي تتأرجح بين الصعود والهبوط

سجلت سانج يونج تيفولي تراجعًا لفئتها الأولى بواقع 3 آلاف الجنيه وللفئة الثانية بواقع 10 آلاف جنيه فيما تراجعت الفئة الثالثة بواقع 2000 جنيه.

واستقرت أسعار الفئة الرابعة من السيارة فيما ارتفع سعر الفئة الأعلى منها بواقع 11.9 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي تطور أسعار السيارة في السوق المحلية.

التطور في أسعار سانج يونج.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

تيفولي

A/T Comfort

318

315

-3

-1

A/T XLV Comfort

335

325

-10

-3

A/T Sport

367

365

-2

-0.5

A/T XLV Luxury

375

375

0

0

A/T Sport 4WD

390

A/T XLV Luxury 4WD

388

399.9

11.9

3.1

          

التطور في أسعار هيونداي.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

i10

GL M/T

177.5

180.9

3.4

1.9

GL A/T

188.5

191.9

3.4

1.8

GLS A/T

193

196.9

3.9

2

2

جراند i10

M/T GL H/B

212

230

18

8.5

M/T GL Sedan

212.5

231

18.5

8.7

A/T GL H/B

222.5

240

17.5

7.8

A/T GL Sedan

223

241

18

8.1

A/T F/O H/B

227.5

245

17.5

7.7

A/T F/O Sedan

228

246

18

7.9

3

توسان

GL AT

505

462

-43

-8.5

GLS AT

524

487

-37

-7.1

GLS AT PLUS

542

507

-35

-6.4

GLS AT SR FULLYLOADED

566

532

-34

-6

4

إلانترا AD

AT GL

345

299.9

-45.1

-13.1

AT GL SR

349.5

305.9

-43.6

-12.5

AT GL DAB ABS

353

330

-23

-6.5

AT GL HIGHLINE

365

355

-10

-2.7

AT GLS EXCLUSIVE

381

375

-6

-1.6

AT GLS FULLY LOADED

401

399

-2

-0.5

5

إلانترا HD

GL AT

 

270

237.9

-32.1

-11.9

AT TINTED GLASS

271

238.9

-32.1

-11.8

GL AT SR

274

245.9

-28.1

-10.2

GL AT SR TINTED GLASS

275

246.9

-28.1

-10.2

GL AT DAB ABS

278.5

259.9

-15.6

-5.6

GL AT DAB ABS TINTED GLASS

279.5

260.9

-18.6

-6.6

GL AT HIGHLINE

286.5

274.9

-11.6

-4

AT HIGHLINE TINTED GLASS

287.5

275.9

-11.6

-4

6

فرنا

GL MT

166.5

155.5

-11

-6.6

GL MT TINTED GLASS

167.5

156.5

-11

-6.6

GLS MT

170.5

159.5

-11

-6.4

GLS MT TINTED GLASS

171.5

160.5

-11

-6.4

GLS AT

200.5

181.9

-18.6

-9.3

GLS AT TINTED GLASS

201.5

182.9

-18.6

-9.2

7

I30

1.6 A/T GL H/B        

334

317.5

-16.5

-4.9

1.6 A/T GL CW

343

التطور في أسعار شيري.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

إنفي

153.5

150

-3.5

-1.9

2

تيجو

222

227.5

5.5

2.5

التطور في أسعار شيري.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

إنفي

153.5

150

-3.5

-1.9

2

تيجو

222

227.5

5.5

2.5

 

التطور في أسعار سكودا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

الطراز

الفئة

سعر يناير 2017

سعر أكتوبر 2017

قيمة التغير

نسبة التغير (%)

1

أوكتافيا

A/T

275

465

195

70.9

A/T F/O

315

515

200

63.5

2

سوبيرب

550

3

فابيا

330

 

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