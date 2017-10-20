الانخفاض يخيم على هيونداي باستثناء I10 خلال 10 أشهر

المال – خاص:

خيم الانخفاض على جميع سيارات هيونداي باستثناء طرازي I10 وجراند I10 مقارنة بالأسعار المسجلة خلال يناير 2017. وتراوحت قيمة التراجع بين 2 و45 ألف جنيه؛ بنسب تتراوح بين 0.5 و18.9%.

ويوضح الجدول التالي التغير في أسعار هيونداي خلال الشهور العشرة الأولى من 2017.

وطرح وكيل جيلي السيارة إيمجراند X7 على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي بسعر 315 ألف جنيه.

وسجلت النسخة الـTinted glass من السيارة 165.5 ألف جنيه مقابل 176 ألف بتراجع 10.5 ألف جنيه أيضًا بنسبة انخفاض تقارب 6%.

تراجعت أسعار السيارة الصينية جيلي إيمجراند 7 بقيمة 10.5 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 لتصل لى 164.5 ألف جنيه مقابل 175 ألف بتراجع تقدر نسبته بـ 6%.

التطور في أسعار شيري.. الأسعار بالألف جنيه

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيري خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن.

في المقابل ارتفعت شيري تيجو بقيمة 5500 جنيها لتصل إلى 227.5 ألف جنيه مقابل 222 ألف بنسبة ارتفاع 2.5%.

تراجعت أسعار السيارة شيري إنفي بقيمة 3500 جنيهًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري لتسجل 150 ألف جنيه حاليا مقابل 153.5 ألف بنسبة انخفاض 1.9%.

3500 جنيه تراجعًا لشيري “إنفي”.. و5500 ارتفاعًا لـ”تيجو”

التطور في أسعار مازدا.. الأسعار بالألف جنيه

سجلت سيارات العلامة اليابانية مازدا تراجعًا بالأسعار خلال الفترة من يناير الماضي، وحتى الآن بقيمة تتراوح بين 6 و25 ألف جنيه فقد انخفضت مازدا 2 بواقع 25 ألف جنيه للفئة الأولى و24.5 ألف للفئة الأعلى فيما انخفضت مازدا 3 بواقع 11.1 ألف جنيه للفئة الأولى و5.9 الف للفئة الأعلى.

6-25 ألف تراجعًا بأسعار مازدا خلال 10 أشهر

التطور في أسعار هيونداي.. الأسعار بالألف جنيه

وطرحت بريليانس أيضًا خلال أغسطس الماضي سيارتها الجديدة V3 بـ 3 فئات تتراوح أسعارها بين 259.9 ألف جنيه للفئة الأولى و269.9 ألف للفئة الثانية و286.9 ألف للفئة الأعلى من السيارة.

وكان وكيل بريليانس قد طرح من قبل الشكل الجديد من السيارة موديل 2018 لكن النسخة التي تم طرحها نفدت من المعارض ويتم حاليا تسويق موديل 2017 ؛ على أن يتم طرح دفعة جديدة بحلول العام المقبل.

سجلت السيارة بريليانس V5 ارتفاعًا في الأسعار بقيمة 59.9 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن بنسبة ارتفاع 21.4% لتصل إلى 339.9 ألف جنيه مقابل 280 ألف.

التطور في أسعار جيلي.. الأسعار بالألف جنيه

ومن بين الطرازات التي طرحتها كيان خلال الفترة الماضية سكودا سوبيرب التي سجل سعرها 550 ألف جنيه وسكودا فابيا التي بلغت 330 ألف جنيه.

وكان توكيل سكودا تابعًا لشركة أرتوك أوتو المملوكة لرجل الأعمال شفيق جبر لكن شركة كيان إيجيبت للاستثمار تمكنت من الاستحواذ عليه مؤخرًا لتعيد طرح سيارات سكودا بثوب جديد.

وارتفعت الفئة الثانية من السيارة بقيمة 200 ألف جنيه لتصل إلى 515 ألف جنيه مقابل 315 ألأف بزيادة 63.5%.

سجلت الفئة الأولى من سكودا أوكتافيا ارتفاعا في الاسعار بنسبة 70.1% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 465 ألف جنيه مقابل 275 ألف بزيادة 195 ألف جنيه.

التطور في أسعار بريليانس.. الأسعار بالألف جنيه

التطور في أسعار سكودا.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل الطراز الفئة سعر يناير 2017 سعر أكتوبر 2017 قيمة التغير نسبة التغير (%) 1 أوكتافيا A/T 275 465 195 70.9 A/T F/O 315 515 200 63.5 2 سوبيرب – 550 – – 3 فابيا – 330 – – ارتفاعات أوبل تلامس مستوى 118 ألف جنيه ارتفعت سيارات أوبل بما يتراوح بين 5 و118 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017؛ حيث سجلت أوبل أسترا هاي لاين أقل زيادة بقيمة 5 آاف جنيه بنسبة 1.6% فيما ارتفعت أوبل آدم بأعلى قيمة مسجلة 118.1 ألف جنيه بنسبة نمو 51.1%. ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار أوبل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري



التطور في أسعار أوبل.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 أسترا H/L 320 325 5 1.6 T/L 355 365 10 2.8 2 إنسيجنيا Elegance 450 480 30 6.7 H/L 480 530 50 10.4 T/L 540 599 59 10.9 3 كورسا FL BL 255 270 15 5.9 ENJOY 290 300 10 3.4 4 ادم A/T 230.9 349 118.1 51.1 5 موكا H/L 360 369 9 2.5 T/L 400 409 9 2.2 6 ميريفا F/O 290 319 29 10 H/L 300 349 49 16.3

تحركات محدودة لأسعار شيفروليه

سجلت شيفروليه افيو ارتفاعا بقيمة 4.2 ألف جنيه للفئة الأولى بنسبة نمو 2.3% لتصل 187.8 الف جنيه خلال أكتوبر الجاري مقابل 183.6 ألف خلال يناير 2017 فيما سجلت الفئة الثانية 2.2% زيادة في الأسعار بقيمة 4.3 ألف جنيه لتصل 197 ألف جنيه مقابل 192.7 ألف.

وكذلك رتفعت شيفروليه لانوس بنسبة 1.9% فيما انخفضت شيفروليه اوبترا بنحو 8 آاف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 203.9 ألف جنيه والثانية إلى 214 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيفروليه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

التطور في أسعار شيفروليه.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 أفيو BASE 183.6 187.8 4.2 2.3 F/O 192.7 197 4.3 2.2 2 أوبترا F/O 212 203.9 -8.1 -3.8 H/L 222 214 -8 -3.6 3 لانوس F/O 155.5 158.4 2.9 1.9 4 كروز BASE – 284 – – H/L – 309 – –

الزيادات تخيم على فورد.. باستثناء طرازين









سجلت جميع سيارات فورد زيادات في الاسعار خلال الفترة من يناير حتى اكتوبر 2017 باستثناء طرازين هما فيوجن وفيستا فقد تراجع سعر الأول بما يتراح بين 60 و40 ألف جنيه واستقر الثاني عند 225 ألف.

وتراوحت زيادات فورد بين 8 و44 ألف جنيه بنسب تتراوح بين 2.7 و7.6%. ويوضح الجدول التالي التطورات في أسعار فورد خلال 10 أشهر.

التطور في أسعار فورد.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 فوكس A/T H/B Base 285 293 8 2.8 A/T Base 290 298 8 2.7 A/T H/B Trend 310 324 14 4.5 A/T Trend 315 329 14 4.4 A/T H/B Sport 330 355 25 7.6 A/T Sport 335 360 25 7.5 A/T H/B Titanim 370 395 25 6.7 A/T Titanim 375 400 25 6.7 2 فيوجن A/T Trend 540 480 -60 -12.3 A/T Sport 600 550 -50 -8.3 A/T Titanim 665 625 -40 -6 A/T Titanim Leftback 680 680 0 0 3 ايكو سبورت 354 – – – 389 – – – 4 فيستا 225 255 0 0 5 كوجا A/T Trend 510 535 25 4.9 A/T Sport 575 599 24 4.2 A/T Titanim 620 664 44 7.1 6 سي ماكس Base – 460 – – F/O – 490 – – H/L – 545 – –





استقرار تام في أسعار بروتون

شهدت سيارات العلامة الماليزية بروتون استقرارا تاما في الاسعار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري حيث استقرت الفئة الأولى من كل من بروتون برسونا وبروتون جين 2 عند 244.9 الف جنيه فيما استقرت الفئة الثانية منهما عند 259.9 ألف.

وتمكن وكيل بروتون من توفير طراز اكسورا العائلي بأسعار تبدأ من 309.9 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 339.9 ألف للفئة الأعلى.

ويتضح من مطالعة الجدول التالي مدى استقرار أسعار بروتون.

استقرار أسعار بروتون.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 1 اكسورا A/T – 309.9 F/O – 339.9 2 برسونا مانيوال 244.9 244.9 أوتوماتيك 259.9 259.9 3 جين 2 مانيوال 244.9 244.9 أوتوماتيك 259.9 259.9

149 ألف جنيه ارتفاعًا لهوندا سيفيك









ارتفعت أسعار السيارة هوندا سيفيك في السوق المحلية بقيمة 149 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن ليصل سعرها إلى 514 ألف جنيه مقابل 365 ألف بنسبة ارتفاع 40.8%.

وقد شهدت هذه الفترة قيام وكيل هوندا بطرح طرازها CRV بأسعار تصل حاليا إلى 800 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار هوندا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017.

التطور في أسعار هوندا.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 سيفيك 365 514 149 40.8 2 CRV – 800 – –

16-40 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار نيسان

شهدت أسعار سيارات نيسان ارتفاعا بقيمة تتراوح بين 16 و40 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 بنسب تتراوح بين 6.9 و10.9%.

وسجلت نيسان قاشقاي (الشكل القديم) أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.9% لتصل 405 ألف جنيه للفئة الأولى و425 ألف للفئة الأعلى. وأعلنت يوم الأربعاء الماضي شركة نيسان إيجيبت عن طرح الشكل الجديد من نيسان قاشقاي بشكل رسمي بأسعار تبدأ من 450 للفئة الأولى و480 ألف جنيه للفئة الأعلى.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار نيسان منذ بداية 2017 حتى الآن.

التطور في أسعار نيسان.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 قاشقاي A/T H/L 365 405 40 10.9 A/T Sport 385 425 40 10.4 A/T FL ( New Shape) – 450 – – A/T Sport FL ( New Shape) – 480 – – 2 جيوك بلاتينيوم 360 385 25 6.9 3 سنترا 295 4 صني A/T 190 206 16 8.4 A/T EX 200 216 16 8 A/T Super Saloon 210 226 16 7.6

54% ارتفاعًا لميتسوبيشي باجيرو.. و6% لـ”لانسر”









سجلت ميتسوبيشي باجيروا ارتفاعا في الأسعار بنسبة 54% لتصل الفئة الأولى منها إلى 1.5 مليون جنيه مقابل مليون جنيه خلال يناير الماضي بزيادة 540 ألف جنيه.

وسجلت الفئة الأعلى منها زيادة بنسبة 45.4% لتصل 1.6 مليون جنيه مقابل 1.1 مليون.

أما ميتسوبيشي لانسر فارتفعت بنحو 15 ألف جنيه بنسبة تقارب 6% لجميع الفئات. ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار ميتسوبيشي منذ بداية 2017 حتى الآن.

التطور في أسعار ميتسوبيشي.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 لانسر A/T 235 249.9 14.9 6.3 A/T F/O 245 259.9 14.9 6.1 A/T SPORT 250 264.9 14.9 6 A/T H/L 255 270 15 5.9 A/T H/L SPORT 265 279.9 14.9 5.5 2 باجيرو A/T 1000 1540 540 54 A/T T/L 1100 1600 500 45.4

“جراند شيروكي” و”رانجلر” تقفزان بأكثر من 70%

قفزت أسعار جيب جراند شيروكي الفئة الأعلى بواقع 70.3% خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر 2017 لتصل 1.3 مليون جنيه مقابل 775 ألف؛ فيما ارتفعت جيب رانجلر بواقع 75% لتصل 875 ألف جنيه مقابل 500 ألف.

في المقابل سحلت جيب رنجيدتراجعا محدودًا يتراوح بين 1 و4.6% لفئاتها الثلاث الأولى فيما استقر سعر الفئة الأعلى عند 550 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي هذه التطورات.

التطور في أسعار جيب.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 رينجيد A/T Longitude 430 410 -20 -4.6 A/T Limited 465 450 -15 -3.2 A/T Limited Panorama 515 510 -5 -1 A/T Limited 4WD 550 550 0 0 2 جراند شيروكي F/O A/T Laredo – 1145 – – A/T Limited 775 1320 545 70.3 3 رانجلر 500 875 375 75







أسعار جاجوار تقفز بأكثر من 63% خلال 10 شهور

قفزت اسعار سيارات جاجوار خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن بأكثر من 63% فقد ارتفعت الفئة الأولى من XF بواقع 700 ألف جنيه لتصل 1.7 مليون جنيه مقابل 990 ألف بنسبة ارتفاع 70.7%.

وكذلك ارتفعت F-PACE بنحو 65.1% لتصل 2.8 مليون جنيه مقابل 1.7 مليون بزيادة 1.1 مليون جنيه، كما ارتفعت جاجوار XE بقيمة 541 ألف جنيه لتصل 1.4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 63.7%.

وشهدت هذه الفترة توفير بعض طرازات وفئات جاجوار التي لم تكن متاحة بالسوق المحلية مطلع العام الجاري. ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار العلامة الانجليزية.

التطور في أسعار جاجوار.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 F-TYPE A/T coupe – 2850 – – A/T cabriolet – 3300 – – 2 XF A/T Prestige 990 1690 700 70.7 A/T R Spor – 1750 – – 3 F-PACE 1690 2790 1100 65.1 4 XE 849 1390 541 63.7 5 XJ – 2990 – –

60% ارتفاعًا لفولفو XC 90

سجلت السيارة فولفو XC 90 ارتفاعا في الأسعار بواقع 60% للفئة الأولى لتصل 1.7 مليون جنيه خلال أكتوبر الجاري مقابل نحو مليون و50 ألف جنيه خلال يناير الماضي. وارتفعت الفئة الأعلى من السيارة بواقع 58.4% لتصل لنحو 2 مليون جنيه.

ويوضح الجدول التالي معدلات الغير في جميع فئات وطرازات فولفو خلال 10 أشهر.

التطور في أسعار فولفو.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 S90 A/T MOM 5 Seats – 180 – – A/T Ins 5 Seats 4WD – 1690 – – 2 XC 90 A/T MOM 5 Seats 1050 1680 630 60 A/T MOM 7 Seats – 1750 – – A/T Ins 7 Seats 1250 1980 730 58.4 3 XC 60 1090 1130 40 3.7 4 S80 658 698 40 6.1 5 S60 A/T C-Plus 648 648 0 0 A/T Premium 748 748 0 0

11-22 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار جاك

سجلت العلامة الصينية جاك ارتفاعا في الأسعار بما يتراوح بين 11 و22 ألف جنيه خلال الفترة منذ يناير وحتى وسجلت أكتوبر الجاري بنسب تتراوح بين 4.7 و10%.

وسحلت جاك S2 Luxury أعلى معدل ارتفاع بواقع 10% بما يعادل 20 ألف جنيه لتصل غلى 209 ألف مقابل 199 ألف جنيه؛ فيما سجلت جاك S3 Smart أقل معدل ارتفاع بنسبة 7.3% بما يعادل 18 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التغيرات في أسعار جاك خلال 10 أشهر.

التطور في أسعار جاك.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 S2 A/T Luxury 199 209 20 10 A/T Smart 208 224 16 7.7 2 S3 A/T Luxury 235 246 11 4.7 A/T Smart 245 263 18 7.3 A/T Smart Plus 251 273 22 8.8

A1 تقود ارتفاعات سينوفا

سجل طراز سينوفا A1 أعلى نسبة ارتفاع ضمن مجموعة طرازات العلامة الصينية في مصر بنسبة ارتفاع تتراوح بين 46 و52% بقيم تتراوح بين 47 و51 ألف جنيه.

أما طراز سينوفا X25 فقد ارتفع بما يتراوح بين 5 آلاف جنيه للفئة الأولى و7 آلاف للفئة الأعلى بنسب تتراوح بين 2.6 و3.5%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار العلامة الصينية خلال 10 أشهر.

التطور في أسعار سينوفا.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر اكتوبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 A1 HB M/T 1.3 102 149 47 46.1 M/T 1.3 102 155 53 52 M/T 1.5 108 159 51 47 A/T HB Fashion 1.5 120 169 49 40.8 1.5 A/T Fashion 1.5 – 177 – – 2 X25 A/T H/L 193 198 5 2.6 A/T Fashion 202 209 7 3.5 3 X35 A/T – 245 – – A/T Fashion – 265 – –

سانج يونج تيفولي تتأرجح بين الصعود والهبوط

سجلت سانج يونج تيفولي تراجعًا لفئتها الأولى بواقع 3 آلاف الجنيه وللفئة الثانية بواقع 10 آلاف جنيه فيما تراجعت الفئة الثالثة بواقع 2000 جنيه.

واستقرت أسعار الفئة الرابعة من السيارة فيما ارتفع سعر الفئة الأعلى منها بواقع 11.9 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي تطور أسعار السيارة في السوق المحلية.