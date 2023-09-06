الانتهاء من 95% من إجمالي تطوير ورصف منطقة المصالح الحكومية بفايد

أعلن المهندس احمد الشيمي ،مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، الإنتهاء بنسبة 95 %من إجمالي أعمال مشروع تطوير ورصف منطقة المصالح الحكومية والمستشفي المركزي بفايد ،وعدد 2 من الشوارع لربط الطريق الصحراوي بالزراعي، وذلك بإجمالي مساحة ٥٥ الف متر مربع، وعدد مستفيدين من الشروع تقدر ب٣٥٠ الف نسمة “بمركز ومدينة الإسماعيلية “.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتطوير منطقة المصالح الحكومية والبنوك والمستشفي المركزي الرئيسي بالمركز ، وفتح اماكن الانتظار السيارات لتسيير الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين وربط الطريق الصحراوي بالزراعي .

وأكد المهندس احمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية علي تدني الوضع في هذه المنطقة في الفترة قبل البدء في المشروع ،حيث انها كانت ممتلئة بالإشغالات والتعديات وحالة الطرق السيئة والتي لم يتم رصفها منذ أكثر من 20عام، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن إنتظار للمحكمة أو البنوك أو مجلس المدينة أو المستشفي فضلا عن افتقارها لاي من المرافق .

كما أشار المهندس احمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ،إلي أنه تم التنسيق مع “شركة الغاز الطبيعي لإدخال الغاز بالمنطقة وإزالة الإشغالات والتعديات وتوسيع جميع الشوارع المحيطة من ٦متر الي ١٠ متر ، والشارع الرئيسي من ١٠ متر إتجاهين الي ٢٤ متر اتجاهين وكذلك ربط الطريق الصحراوي بالطريق الزراعي من أمام إدارة المرور .