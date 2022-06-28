الانتهاء من 80% من أعمال تطوير مراكز الألبان في دمياط

علمت «المال» من مصادر مطلعة أنه تم الانتهاء من تطوير 12 مركزا لصناعة الألبان فى محافظة دمياط بنسبة %80 من إجمالى المراكز المستهدف تطويرها بالمحافظة ، والبالغ عددها 15.

جدير بالذكر أن عملية التطوير تستهدف رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل الآلى المحدث المرخص ، الذى يضمن جودة الحليب، ومطابقته للمواصفات سواء للاستهلاك الفورى أو للتصنيع.

وتستهدف عمليات التطوير إنتاج الألبان ومنتجاتها طبقا للمواصفات الصحية القياسية.

وقالت مصادر مسئولة فى شعبة الألبان بمحافظة دمياط إن عملية التطوير تشمل مراكز صناعة الألبان وليست المصانع.

ولفتت إلى أنها تتضمن توريد المبردات وخطوط الإنتاج وأوانى تجميع اللبن لتوزيعها على المزارع والسيارات لنقل منتجات الألبان، بالإضافة إلى باقى مستلزمات خطوط الإنتاج.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة تشرف على عملية التطوير وفقا لاتفاق موقع بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى والبنكين الزراعى والأهلى.

وأشار تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة إلى أن إجمالى عدد مراكز تجميع الألبان التى تم حصرها على مستوى الجمهورية، منذ إطلاق المشروع بلغت حوالى 826 مركزا لتجميع الألبان، والمستهدف تطويرها وتحديثها، وفقا للمواصفات القياسية بهدف توفير كوب لبن صحى وآمن للمواطنين.

وبحسب التقرير يبلغ إجمالى عدد مراكز تجميع الألبان التى تم الانتهاء بالفعل من تطويرها وتحديثها حتى الآن حوالى 218 مركزا لتجميع الألبان، كذلك تم إنشاء 34 مركزا مطورا لتجميع الألبان.

وتم اعتماد مبلغ وقدره حوالى 388 مليون جنيه حتى الآن لصالح المربين والمزارعين لتمويل تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم إدارج المشروع ضمن مبادرة البنك المركزى، لمنح قروض بفائدة %5 سنوية لتمويل المربين لتطوير مراكز تجميع الألبان.

ونوه التقرير إلى أنه كما تم رصد مبلغ 113 مليون جنيه لتجهيز 19 مركزا تجميع ألبان بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».