الانتهاء من 66 مشروعا خدميا بقرى مطوبس وجار العمل في 216 مشروعا ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

تشهد قرى مطوبس مشروعات قومية جاري انشاؤها في 250 قرية وتابع، في كافة القطاعات الخدمية، وتم الانتهاء من عدد منها، وجارٍ الانتهاء من عدد آخر، وسيتم البدء في مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروع القومي “حياة كريمة” بكفر الشيخ ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، يطبق بمحافظة كفر الشيخ على مراحل، منها المرحلة الأولى بتكلفة زادت عن 7 مليارات ونصف جنيه، لإقامة مشروعات خدمية ب 18 قرية و187، عددها 588 مشروعًا والمرحلة الثانية ضمت عدد من القرى بمراكز متعددة منها مركز سيدى سالم ودسوق والحامول وبلطيم، مؤكداً أن المحافظة تسابق الزمن لتنفيذ المشروع بدقة كبيرة، ووفق المواصفات القياسية، وأنه وجه المشاركين في تنفيذ تلك المشروعات بشرح ما يجري على الأرض لأهالي مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أهالي مركز مطوبس يمثلون 10% من تعداد سكان المحافظة وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و570 ألف نسمة بمدن وقرى المحافظة بالنسبة لآخر إحصائية لعدد السكان، و10% من مساحتها، لتكون ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارى العمل في 216 مشروعا.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس تشمل كافة القطاعات، منها 48 مشروع صرف صحي، تم البدء في 19 مشروعا منها، بتكلفة مليار و150 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحى اتحاد أوروبي، و 23 مشروعا لمياه الشرب، تم الانتهاء من إقامة 14 مشروعاً، والبدء في 9 مشاريع، وجارى تغيير خط 1000 متر لخدمة القرى، وفي قطاع الصحة 27 مشروعا تم البدء في 14 مشروعا منها، و 54 مشروعا بالتربية والتعليم “مدارس وأبنية”، وتم الانتهاء من 42 مدرسة ومبنى، وجاري العمل في 3 مدارس، البدء، و27 مشروعا بالشباب والرياضة، تم البدء بـ 16 مشروعا.

وأضاف نور الدين، يتم إقامة 19 مشروعا خاصًا بالغاز الطبيعي لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة منازل القرى، وتم البدء ب 6 مشاريع منها، كما سيتم إقامة 15 مشروعا خاص بالاتصالات لتوصيل التليفونات وخطوط إنترنت فائقة السرعة للمنازل، كما تم إدراج 144 طريقا لإعادة تأهيلها ورصفها، سيتم البدء فيها عقب الانتهاء من البنية التحتية، كما سيتم إقامة 83 مشروعا خاص بقطاع الكهرباء والإنارة العامة، وتم البدء في 18 مشروعاً منها جنيه، بالإضافة إلى 23 مشروعاً تنمويا، منهم 6 مشروعات تجمعات حرفية، و9 مشروعات في قطاع تحسين البيئة، و8 مشروعا خاصا بقطاع تدعيم الوحدات.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما سيتم إنشاء 16مشروعاً خاص بقطاع الري والموارد المائية تم الانتهاء من 6 مشروعات، وجاري العمل في 10 مشروعات، وانشاء 13 كوبري، تم الانتهاء من 3 كباري، وجاري العمل في إقامة 10 كباري، كما سيتم إقامة 7 وحدات إسعاف تم البدء فى إقامة 6منهم، و 24مشروعا خاص بالقطاع الأزهري، و إقامة 5 مجمعات خدمية للمواطنين، و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية، و5 مشروعات خاصة بالمجتمعات الزراعية والبيطرية، تم الانتهاء من أحدهما وجاري العمل في ال4 المتبقين، و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية و10 مشروعات خاصة بالقطاع البيطري، و14سكن كريم، جاري العمل فيهم، و 6 إدارات تضامن اجتماعي، جاري العمل في 5 منهم، وإقامة 6 تجمعات سكنية ” عمارات”، جارٍ العمل بهم ،ليصبح إجمالي المشروعات588 مشروعا، تم الانتهاء من 66 مشروعاً وجاري العمل في 216 مشروعاً كما تم حصر930منزلاً ضمن المستحقين للسكن كريم بالقرى، والباب مازال مفتوحا لضم المزيد من المستحقين من الأسر الذين يقطنون بمنازل تحتاج لإعادة بناء لتوفير سكن كريم لهم.