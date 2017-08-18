الانتهاء من ٣ مشروعات مياه وصرف بكفر الشيخ

بدور إبراهيم:أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تمضي قدما في مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وإنهاء مشروعات صرف صحي القرى ضمن المشروع القومي، لتوصيل خدمة الصرف الصحي بقرى مصر، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن

بدور إبراهيم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تمضي قدما في مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وإنهاء مشروعات صرف صحي القرى ضمن المشروع القومي، لتوصيل خدمة الصرف الصحي بقرى مصر، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنهت ٣ مشروعات لمياه الشرب، والصرف الصحي، بجانب ما يتم من أعمال تنفيذ ٣٩ مشروعا لصرف صحي القرى بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، المشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جار تنفيذ 39 مشروعًا، بالقرى في المحافظة منها مشروع صرف صحي قرية كفر قتة، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي محلة موسى، بتكلفة تقديرية 26 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية الكفر الشرقي، بتكلفة تقديرية 17 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها آخر سبتمبر المقبل، ومشروع صحي قرية الدوايدة، بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي قرية كفر المرازقة، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية البنائين، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية كفر مجر، بتكلفة تقديرية 11 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية أبو تمادة، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها آخر أكتوبر المقبل.

و بشأن المشروعات التى تم تنفيذها، قال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة مياه دسوق وشبكاتها، ودخولها الخدمة، تنفيذ شركتي النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) والمقاولون العرب، بتكلفة 375 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية 86 ألف م3/يوم، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو ٤٠٠ ألف نسمة في مدينة ومركز دسوق والقرى التابعة لها.

وأضاف أن المحطة الثانية التى تم الانتهاء منها هي محطة مياه قلين وشبكاتها، تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة 237 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية ٣٤ ألف متر مكعب في اليوم، وستتم تجارب التشغيل ثم دخولها الخدمة نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتخدم نحو ١٥٠ ألف نسمة بمدينة ومركز قلين.

وأشار اللواء سيد العشري إلى أنه يجرى الانتهاء من التشطيبات لمحطة معالجة صرف صحي أريمون، بطاقة استيعابية ٢٧٠٠ متر مكعب في اليوم، بتكلفة ٣٩ مليون جنيه، ومتوقع دخولها الخدمة نهاية أكتوبر المقبل، وتخدم نحو ٢٠ ألف نسمة لخدمة أهالى منطقة أريمون والقرى التابعة.