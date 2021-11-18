الانتهاء من هدم مخازن التجار في حلقة السمك بالأنفوشي ضمن أعمال تطويرها

عدد تلك المخازن التى قد تم الانتهاء من هدمها يتعدى 20 مخزنا .

أكد عدد من تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشي بالإسكندرية أنه قد تم الانتهاء من هدم عدد من المخازن الخاصة بالتجار والملحقة بحلقة الأسماك بالأنفوشى فى حى الجمرك ضمن تنفيذ مشروع تطوير الحلقة، لافتين إلى أن عدد تلك المخازن التى قد تم الانتهاء من هدمها يتعدى 20 مخزنا .

وأضاف البعض هناك العديد من التجار قد بدؤا فى أعمال تخزين مسلتزماتهم وأحتياجاتهم فى مخازن أخرى خارج حلقة الأسماك بالأنفوشى وذلك عقب هدم مخازنهم ضمن أعمال مشروع التطوير التى ستجرى على الحلقة، لافتين إلى أن تلك المخازن عادة يتم استخدامها من التجار فى تخزين مستلزمات الصيد.

وشدّد بعض التجار فى حلقة السمك على أهمية أن يضطلعوا على مخطط أعمال التطوير التي ستتم على الحلقة السمك، ويتم مناقشتهم فيه بشأن مدى ملائمة الأماكن التى يعملون فيها لطبيعة النشاط كذلك مساعدتهم على عرض مشكلاتهم الخاصة بتراكم المياة أو الصرف أو غيرها حتى تؤخذ فى الحسبان عند التطوير .

فى البداية أكد عرفة أحمد محمد أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى على أنه قد تم الأنتهاء تقريباً من هدم المخازن الخاصة بالتجار فى الحلقة القديمة التى يجرى حالياً تنفيذ مشروع لتطويرها .

وأضاف محمد أن عدد تلك المخازن التى قد تم الأنتهاء من هدمها يبلغ نحو 26 مخزن، بالإضافة إلى المسجد الذى كان مقام فى داخل حلقة الأسماك بالأنفوشى .

كما أكد تاجر الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى على أن هذه المخازن التى هدمت هى أنشاءات ملحقة بمبنى حلقة الأسماك تم أنشأئها منذ قرابة العشرون عام بمنحة يابنية فى عام 2002 .

وأضح محمد أن هناك العديد من التجار قد بدؤا فى أعمال تخزين مسلتزماتهم وأحتياجاتهم فى مخازن أخرى خارج حلقة الأسماك بالأنفوشى وذلك عقب هدم مخازنهم ضمن أعمال مشروع التطوير التى ستجرى على حلقة السمك .

وأشار كذلك محمد إلى أن تلك المخازن عادة يتم استخدامها من التجار فى تخزين مستلزمات الصيد والمراكب المستخدمة والتى يتم تخزينها مع رسو تلك المراكب، وإعادة استخدامها مع عودتها للأبحار فى رحلات الصيد.

وشدد أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى على أن المطالب بشأن التطوير المقترح هو أن يتم أنشاء أماكن بمساحات واسعة وحضارية تساهم فى خدمة النشاط للتجار بشكل مشرف .

وأضاف محمد أن مبنى حلقة الأسماك بالأنفوشى القديم الذى يجرى تطويره يعد مبنى أثرى ولن يتم هدمه، حيث من المفتلرض أن يتم أضافة ملحقات به والاستفادة من أرض مجاورة له فى أعمال التطوير.

وأشار أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى إلى أنه حتى الآن لا يعلم ماهو التصور النهائى لأعمال التطوير، لافتاً إلى أنه هناك مخطط معين يجرى تنفيذه .

تجدر الإشارة إلى أن يد التطوير التي طالت مناطق وأماكن عديدة بالإسكندرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت مؤخرًا إلى مبنى حلقة السمك التاريخية ومحيطها بعد سنوات عانت خلالها من بعض الإهمال؛ حيث تم أعداد مشروعًا ضخمًا لتطويرها ، وسط تمنيات بأن تصل إلى المستوى الذي يليق بتاريخها وتاريخ المدينة الساحلية العريقة.

ومن المقرر أن مشروع التطوير أن يجرى تنفيذه على مرحلتين، الأولى سيتم خلالها إنشاء منطقة خدمية متكاملة لتجار الجملة والقطاعي في أرض تم تخصيصها بجوار الحلقة الحالية على مساحة 3299 مم.

أما المرحلة الثانية ستتضمن إقامة مناطق خدمية تخدم على الحلقة الأساسية وتشمل إقامة ثلاجات للأسماك ومصانع وعدد من المخازن المجهزة للتجار.

من جانبه أكد محمود فؤاد الهمشرى النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق، على أن أعمال التطوير التي ستتم على حلقة السمك بالأنفوشى لم يظهر منها شئ حتى الأن للتجار .

وأشار الهمشرى إلى الموافقة على أعمال التطوير التي ستتم على حلقة السمك بالأنفوشى من حيث المبدأ، إلا انه يجب أخذ آراء التجار العامليين بها بشأن هذا التطوير.

وأضاف النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق، أنه لا يوجد مخططات عرضت على التجار لتحديد آرائهم فيما يخص أعمال التطوير التي ستتم على حلقة السمك بالأنفوشى .

وأشار إلى أن التجار العامليين بها من المفترض أن يضطلعوا على مخطط أعمال التطوير التي ستتم على حلقة السمك بالأنفوشى ويتم مناقشتهم فيه بشأن مدى ملائمة الأماكن التى يعملون فيها لطبيعة النشاط .

وكما أشار النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق، أن ذلك يمكنهم ويساعدهم على عرض مشكلاتهم الخاصة بتراكم المياه أو الصرف أو غيرها حتى تؤخذ فى الحسبان عند التطوير .

وأوضح الهمشرى أن أعداد تجار الأسماك تزايدات بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن حلقة الأسماك اصبحت ضيقة على التجار العامليين فيها منذ 20 إلى 30 عاما .

وأرجع النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق ذلك إلى أن مدينة الإسكندرية التى كان يعيش بها الآلاف أصبحت مكان لملايين السكان .

وأشار الهمشرى إلى أن هناك أماكن بجوار حلقة الأسماك تم ضمها لمشروع التطوير القائم حالياً من شأنها أن تساهم فى زيادة المساحة المخصصة لها .

كما شدد النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق على أن من المهم أجراء توسعات فى حلقة الأسماك لاستيعاب أعداد التجار المتزايد .

ونظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، قبل عدة اسابيع، اجتماعًا لمناقشة تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لغرفة الإسكندرية محمد مهداوي، وعددًا من التجار بحلقة السمك.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تطوير وتنفيذ حلقة السمك، وتحديد أماكن التجار بالحلقة على الخريطة الخاصة به.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، خلال كلمتها أن الهدف من تطوير حلقة السمك خدمة أهالي الإسكندرية والتجار.

وأشارت إلى أن الهدف من اللقاء توضيح آليات التطوير لكبار وصغار تجار السمك بالحلقة، فالجميع سيكون له مكان بالحلقة بعد التطوير