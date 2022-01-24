الانتهاء من منظومة إحلال السيارات القديمة في أسوان مارس المقبل

تبدأ محافظة أسوان خطة تحديث منظومة النقل الجماعى من خلال إحلال وتجديد باقى سيارات " البيك آب – الكبود " واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة على جميع خطوط السير بكافة أنحاء المحافظة حتى نهاية مارس المقبل حيث وصل عدد السيارات التى…

تبدأ محافظة أسوان خطة تحديث منظومة النقل الجماعى من خلال إحلال وتجديد باقى سيارات ” البيك آب – الكبود ” واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة على جميع خطوط السير بكافة أنحاء المحافظة حتى نهاية مارس المقبل حيث وصل عدد السيارات التى تم تحديثها إلى 1185 سيارة حتى الآن منها 949 سيارة بمركز ومدينة أسوان ، و 182 بإدفو و 54 بنصر النوبة.

وأكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان اتخاذ إجراءات صارمة مع السائقين المتقاعسين بمركزى دراو وكوم أمبو ، والذين لم يدرجوا ضمن منظومة التحديث.

فيما أشاد عطية بالتجاوب والتفاعل الكبير من السائقين على مستوى مراكز ومدن أسوان وإدفو ونصر النوبة للانضمام لمنظومة التحديث لوسائل النقل الجماعى والتي ساهمت في توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة ، بالإضافة إلى إظهار الشكل الجمالى ، وخاصة مع تطبيق الهوية البصرية الممتد من التراث الأسوانى الأصيل

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع مسئولى البنك الزراعى المصرى بحضور مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع أسوان ، وياسين عبد الصبور نقيب المعلمين ، و المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، و نسمه ناجح مديرة إدارة المواقف بالمحافظة ،

وقال عطيه إنه لأول مرة سيتم إحلال وتجديد عربات الحنطور وإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة أو حصول أصحابها على محلات بالسويقات الجديدة بتسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة لمراعاة البعد الإجتماعى والظروف المعيشية لهم من خلال توفير مصدر رزق ثابت وآمن للأسر وذلك بواسطة البنك الزراعى المصرى حيث سيتم التعامل مع عربات الحنطور على الواقع ، وليس الرخص الممنوحة من قبل ،

ووجه أشرف عطية بسرعة إعداد دراسة وقاعدة بيانات متكاملة لآلية إحلال وتجديد عربات التوك توك والتروسيكل لإستبدالهما بسيارات المينى فان والربع نقل بما يحقق الصالح العام ، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإجتماعى أيضاً لأصحاب هذه المركبات.

ونوه إلى الشراكة البناءة مع البنك الزراعى المصرى والذى يقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمجتمع الأسوانى فى ظل التوسع لزيادة عدد الفروع إلى 6 فروع بعد إفتتاح فرعى بنبان بدراو ، والكرنك بكلح إدفو

ومن جانبه أشار محافظ أسوان لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للنظافه بالمحافظه اعتباراً من أول يوليو القادم ، والتي تشمل جمع القمامة والمخلفات ، وتشغيل مصانع التدوير والمعالجة ، بالإضافة إلى المدافن والخلايا الصحية ، وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لسرعة إعداد الهيكل التنظمى لإدارة المخلفات الصلبة المتكاملة ، بجانب تحديد آليات تحصيل رسوم النظافة من الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية من خلال لجان ميدانية ستقوم بتحرير محاضر وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأكد أهمية عقد دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال إستعداداً لتطبيق المنظومة، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لإستلام خلية المدفن الصحى الجديدة بإدفو طبقاً للمواصفات الفنية ، فضلاً عن إختيار الموقع المثالى لإنشاء خلية دفن صحى أخرى بنطاق مركز كوم أمبو ، على أن تتوافر فيه الإشتراطات البيئية المطابقة .