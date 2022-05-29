الانتهاء من غربلة وإعداد تقاوي القمح للموسم الجديد بمشروع «مستقبل مصر الزراعي»

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من عمليات الغربلة والإعداد لتقاوي محصول القمح المقرر زراعتها في الموسم الجديد بمشروع “مستقبل مصر الزراعي” الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا يفيد ذلك من حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حيث تم الانتهاء من إعداد 2000 طن من تقاوي محصول القمح، تمهيدا لزراعتها بأراضي المشروع في شهر أكتوبر المقبل، من التقاوي المحسنة ذات الإنتاحية العالية المقاومة للأمراض.

وأشار إبراهيم إلى أن محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل مبكرا على استلام خام تقاوي الإكثار، لغربلة وإعداد التقاوي للمزارعين مبكرا، لضمان حصول المزارع على تقاوي تعطي إنتاجية عالية، ونساهم في زيادة دخله، وبالتالي رفع مستوى معيشته.