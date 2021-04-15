استثمار

الانتهاء من صيانة وتهيئة آخر مومياء ملكية تم نقلها لمتحف الحضارة

التجهيزات النهائية لقاعة المومياوات لتستقبل الزائرين يوم الأحد
دعاء محمود 9:04 م, الخميس, 15 أبريل 21 9:04 م, الخميس, 15 أبريل 21

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انتهى مرممو المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم 3 أبريل، وبذلك يكون تم وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الأحد 18 إبريل الموافق يوم التراث العالمي.

وأوضحت إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، انه تم أيضا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة و جاري استكمال الأعمال لتثبيت باقي التوابيت و القطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثاني و تحتمس الرابع، مضيفة الى ان جميع الاثريين يعكفون على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية الخاصة بالملوك استعدادا لاستقبال الزائرين يوم الأحد.

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وأشارت أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.

جدير بالذكر ان تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات و العرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري 60 جنيها، والطالب المصري 30 جنيها، والزائر الأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه.

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بقلم دعاء محمود

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