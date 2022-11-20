الانتهاء من رصف 10 كيلومترات طرق فى مرسى مطروح

قال مصدر مطلع بمحافظة مطروح إنه تم الانتهاء -حتى الآن- من أعمال رصف ما يزيد عن 10.5 كيلومتر أطوال طرق فى مناطق متنوعة، وعدة أحياء تابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، ورفع كفاءتها، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال تبلغ نحو 161 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجرى حاليًّا استكمال باقى الخطة الاستثمارية للعام 2022/2021.

وأضاف أن هذه الأعمال تشمل عدة شوارع فى بعض المناطق من الكيلو 5 حتى الكيلو 7، وبعضها شوارع فرعية، وهى أعمال من الخطة الاستثمارية التى كان يجرى تنفيذها فى العام المالى المنصرف وتوقفت.

وأكد المصدر أن هذه الطرق تشمل رصف شارع المدرسة التجارى بالكيلو 4 بطول 1.5 كيلو متر، فضلاً عن أعمال رصف شوارع فرعية من المدرسة التجاري، وموازى للكيلو 4 بأطوال تبلغ 3 كم.

وأوضح أنه تم رصف طرق بعزبة أبو خرطة بطول 1.5 كم، وكذلك تم رصف طرق بالكيلو 9 بطول 1 كيلومتر، بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة وإنشاء الطرق المنطقة الريفية، مشيرًا إلى أنه تم رصف وعمل طبقة سطحية وإعادة الشيء لأصله بمسار شبكة التحول الرقمي، وأرصفة وبلاط إنترلوك، وخرسانة عادية بمنطقة السنوسية البحرية وعمارات الليدو.