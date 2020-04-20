الانتهاء من دراسة استراتيجية التكامل بين الموانئ المصرية

أصدر قطاع النقل البحري تقريرا خاص بالموانئ الصرية خلال العام الماي 2019 تمن أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا بالموانئ

انتهت الجهات المكلفة بعمل دراسة إستراتيجية الموانئ المصرية التكامل بين الموانئ المصرية من تسليم التقرير النهائي من الدراسة لوزارة النقل، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن قطاع النقل البحري بالإسكندرية.

وشارك في إعداد الدراسة عددا من الجهات منها قطاع النقل البحري ومركز البحوث وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري الالماني ” HPH ” .

وذكر التقرير إلى أنه تم استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لعدم التنمية الشاملة، وذلك من خلال إنشاء موانئ تجارية جديدة بالمناطق الغير مغطاه جغرافيا بموانئ تجارية في جرجوب بمرسى مطروح وميناء راس بناس جنوب البحر الاحمر.

وذكر التقرير إلى انه تم إستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لعدم التنمية الشاملة، وذلك من خلال إنشاء موانئ تجارية جديدة بالمناطق الغير مغطاه جغرافيا بموانئ تجارية في جرجوب بمرسى مطروح وميناء راس بناس جنوب البحر الاحمر.

دراسة تطوير الاسطول المصري

كما تم الانتهاء من دراسة خاصة بتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وبناء عليه تم تقديم خطاب رغبة من شركة زيتون جرين شيبنج لتطوير الاسطول التجاري، وإنشاء محطة لتموين السفن بالغاز الطبيعي وجاري التفاوض على شراء 8 سفن جديدة.

27 شركة توكيلات ملاحية جديدة

وبالنسبة لمنح التراخيص للشركات العاملة في النقل البحري المصري، أوضح التقرير إلى أنه تم منح ترخيص وكالة ملاحية حمولات مختلفة لعدد 27 شركة، كما تم تجديد ترخيص الوكالة لحمولات مختلفة لعدد 20 شركة، فيما تم إلغاء ترخيص 16 شركة لعدم مزاولة النشاط لفترة تصل إلى 3 سنوات.

أهم مشروعات الموانئ

وبالنسبة للمشروعات التي تمت خلال العام الماضي بالموانئ المصرية فكان لميناء الإسكندرية النصيب الأكبر منها، حيث تم توريد عدد 2 قاطرة تراكتورز قوة شد 50 طن، بالإضافة إلى 2 قاطرة تراكتورز قوة شد 40 طن، علاوة على إعادة تأهيل حاجز الأمواج ” المرحلة الثالثة للميناء، وإنشاء عدد 2 مخزن هياكل معدنية بالدخيلة.

كما تم الإنتهاء من تطوير المنطقة الأولى والسادسة، وإنشاء شبكة التعزيزات الأمنية، علاوة على إشتكمال إنشاء وصلة لربط ميناء الدخيلة لربطه بالطريق الدولي الساحلي بنسبة 100%، وجاري الإنتهاء من تنفيذ ساحة اللواري.

وبالنسبة لميناء دمياط فقد تم توريد لنش مكافحة التلوث، ولنش للإرشاد، بالإضافة إلى تورد 2 وحدة مكافحة تلوث الزيت وعدد 2 وحدة مخلفات صلبة وعدد 2 لنش خدمة

13 مليار إيرادات الموانئ في 2019

وذكر التقرير أن الموانئ المصرية حققت خلال العام الماضي 2019 قرابة 13 مليار جنيه كإيرادات، وذلك بالنسبة للموانئ التابعة لوزارة النقل فقط، وهو نفس المعدل الذي تم تحقيقه العام قبل الماضي تقريبا.