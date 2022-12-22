الانتهاء من دراسات تطوير «ميناء أبو زنيمة» مايو 2023

تعكف شركة رؤية للاستشارات ودراسات الجدوى، حاليًا على مراجعة مشروع تطوير «ميناء أبو زنيمة البحرى» بجنوب سيناء والمملوك لشركة سيناء للمنجنيز، ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية مايو 2023، حسبما أكد الدكتور أحمد الشامى الرئيس التنفيذى لشركة لرؤية.

وأوضح «الشامى» لـ«المال» أن شركة سيناء للمنجنيز -إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال– أقامت مناقصة بين الاستشاريين المتخصصين لإعداد دراسة جدوى جديدة متكاملة لمشروع تطوير وامتداد ميناء أبو زنيمة البحرى – طبقا لمتطلبات سوق الملاحة العالمية والصناعات البحرية واللوجيستيات.

وأضاف «الشامى» أن شركته هى استشارى «سيناء للمنجنيز» فى المجالات الاقتصادية البحرية –وتقوم حاليًا بمراجعة الدراسة المقدمة من مركز بحوث الاستشارات التابع للأكاديمية البحرية- بعد ترسية المناقصة عليه، ومن المنتظر الانتهاء من الدراسات مع نهاية شهر مايو 2023.

وقال «الشامى» إن المشروع يقوم على عمل امتداد الأرصفة بالميناء داخل خليج السويس للوصول لأعماق تصل إلى 18 مترا، ويستهدف استقبال سفن الصب العملاقة التى تصل حمولتها إلى 80 ألف طن.

وقال إن هناك اتجاها إلى إقامة ورش لإصلاح الحفارات البحرية وتطوير المنطقة الصناعية والأعمال اللوجيستية وإقامة أنشطة بحرية متكاملة بالمنطقة، وبناء أرصفة بحرية لاستقبال سفن متعددة الأغراض بهدف خدمة شبه جزيرة سيناء.

وأضاف «الشامى» أنه فى حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية لتلك الدراسات ستقوم “سيناء للمنجنيز بدعوة كبرى الشركات العالمية المشغلة فى مجال إدارة الموانئ البحرية، خاصة موانئ الصب، طبقًا لوثيقة ملكية الدولة، وأيضًا المشغلين العاملين فى مجال الإصلاح والصيانة للوحدات البحرية، خاصة الحفارات البحرية للشراكة فى تلك المشروعات.

يشار إلى أن ميناء أبو زنيمة البحرى، تخصصى تعدينى تم إنشاؤه فى الستينات لخدمة سفن الصب حتى حمولة 30 ألف طن، وهى الحمولات القصوى للسفن العابرة لقناة السويس فى ذلك الوقت.

وقال «الشامى» إن شركة سيناء للمنجنيز لديها العديد من المخططات، بجانب تطوير الميناء، أهمها إنشاء محطتى طاقة شمسية وتحلية، وأعمال تطوير صناعية أخرى وصناعات قيمة مضافة الثروة المحجرية بشبه جزيرة سيناء.

يذكر أن سيناء للمنجنيز تأسست عام 1957 لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء، ولديها ميناءان أحدهما بمنطقة أبوزنيمة والآخر بمنطقة رأس ملعب فى جنوب سيناء.