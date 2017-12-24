الانتهاء من حفر وتبطين نفقي بورسعيد نهاية الشهر

بورسعيد أمانى العزازى ينتهى تحالف (المقاولون العرب أوراسكوم )نهاية ديسمبر الجارى من أعمال الحفر والتبطين لنفقي بورسعيد. وقال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أنه من المقرر البدء في الأعمال الكهرو ميكانيكية بعد خروج أخر ماكينة لحفر أنفاق بورسعيد في غضون 10 أي

بورسعيد أمانى العزازى



ينتهى تحالف (المقاولون العرب أوراسكوم )نهاية ديسمبر الجارى من أعمال الحفر والتبطين لنفقي بورسعيد.

وقال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أنه من المقرر البدء في الأعمال الكهرو ميكانيكية بعد خروج أخر ماكينة لحفر أنفاق بورسعيد في غضون 10 أيام

ومن المقرر استقدام عمالة جديدة متخصصة في أعمال المرحلة الجديدة من تجهيزات الأنفاق التي تبدأ فور الانتهاء كاملا من أعمال الحفر والتبطين.

ولفت إلى أن حجم العمالة بمشروعات أنفاق بورسعيد بلغت 6 ألاف عامل وتتغير نوعياتها بإختلاف مراحل التنفيذ.

وأشار إلى أن أطوال أنفاق بورسعيد تقل عن أنفاق الإسماعيليه لقصر مسافة الوصل بين شرق وغرب القناة.

وأوضح أن أنفاق الإسماعيليه تمر تحت القناتين الجديدة والقديمة في حين تمر أنفاق بورسعيد تحت القناة السويس القديمه فقط.

وتابع أن عمل شركته بمشروع الأنفاق يختلف عن سوق المقاولات بشكل كلى حيث يقام عليه مدينة سكنية كاملة ومدن صناعية ويتطلب تكنولوجيا عالية



يذكر أنه تم التعاقد مع تحالف أوراسكوم المقاولين العرب لتنفيذ أنفاق بورسعيد الذى يتكون من نفقى سيارات تمر أسفل قناة السويس بجنوب بورسعيد عند الكيلو 19,150 ترقيم القناة ويشمل إجمالي طول النفق الواحد 3920 متر في حين تم التعاقد مع تحالف بتروجت كونكورد لتنفيذ نفقى الإسماعيلية عند الكيلو73,250 ترقيم القناة، ويبلغ إجمالي طول النفق الواحد 5820مترا.

