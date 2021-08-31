الانتهاء من توصيل مرافق 63 عمارة بمدينة «سلام مصر» شرق بورسعيد

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على تنفيذ مشروع مدينة “سلام مصر” من تنفيذ 63 عمارة سكنية كاملة المرافق بإجمالي ١٢٦٠ وحدة من اجمالى ٤١٨ عمارة بعدد ٨٣٦٠ وحدة سكنية.. وجار العمل بـ ٢١٧ عمارة حاليا، تمهيدا لتسكين الشباب المتقدم لمشروع الكراسة الزرقاء ٩ آلاف (شرق بورسعيد) كمرحلة أولى.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مدينة “سلام مصر”، تقام على مساحة ٢٠٢ فدان ويضم مشروع الاسكان بها ٤١٨ عمارة بعدد ٨٣٦٠ وحدة سكنية، كما تضم عددا من المشروعات القومية والتنموية، و٤ مناطق خدمية ومدرسة ومركزا طبيا ومركزا شرطيا ووحدة إطفاء ومول تجاري.. وتشمل جامعة أهلية وإقليمية وتكنولوجية، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات، ومعارض دولية، ومدينة أولمبية، لافتا إلى أن المدينة تضم العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى تم إنشاؤها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعم خطة التنمية بمحافظات قناة السويس وسيناء.

ولفت المحافظ إلى أن منطقة سلام مصر تشمل إحدى كبرى محطات الكهرباء والتى تعمل بطاقة استيعابية ١٢٠ ميجا ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٥٠ ألف م٢ لتغذية مدينة سلام مصر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد والتى تعد محطة المعالجة الأكبر على مستوى العالم ومسجلة في موسوعة “جينيس”، ويتم تنفيذها بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية .

تنفيذ محطة تحلية مياه بطاقة ١٥٠ ألف م٢ ومحطة كهرباء بطاقة ١٢٠ميجا

كما أكد محافظ بورسعيد أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع واعد للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وتم إقامتها على مساحة ١٥٥ فدان ، ويجرى حالياً عمل تشغيل تجريبي للمحطة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولاته الميدانية لليوم الثانى على التوالى، لتفقد ومتابعة سير العمل فى عدد من المشروعات الجارية بمنطقة شرق بورسعيد، حيث تفقد محافظ بورسعيد مدينة “سلام مصر” بشرق بورسعيد، والتى تعد إحدى المدن السكنية الواعدة لاستيعاب المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم إنشاؤها وتوفير مناطق سكنية جديدة للشباب.







