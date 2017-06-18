الانتهاء من تنفيذ 4 محطات لتحلية مياه البحر 2018

أماني العزازي: أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن الهيئة بصدد تنفيذ أكبر مشروع لتحلية مياه البحر بالاستعانة بأكبر شركتين عالميتين فرنسية وألمانية. وأشار الوزير إلى إقامة 4 محطات لتحلية المياه بمناطق شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والسخنة وذلك بغرض تلبية احتيا

أماني العزازي: أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن الهيئة بصدد تنفيذ أكبر مشروع لتحلية مياه البحر بالاستعانة بأكبر شركتين عالميتين فرنسية وألمانية.



وأشار الوزير إلى إقامة 4 محطات لتحلية المياه بمناطق شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والسخنة وذلك بغرض تلبية احتياجات الاستثمار الصناعى والآدمى، وذلك بطاقة 150 ألف متر مكعب/ يوم، و164 ألف متر مكعب / يوم فى منطقة شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة سينتهى العمل بالمحطات الأربع 2018. جاءت تصريحات الوزير على هامش مشاركته باحتفال هيئة قناة السويس بوضع حجر أساس مدينة سكنية متكاملة للعاملين المحالين للمعاش اليوم ببورسعيد.