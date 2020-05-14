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الانتهاء من تنفيذ 4 آلاف وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العاشر من رمضان

تسليم الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير
خالد الأسمر 3:31 م, الخميس, 14 مايو 20 3:31 م, الخميس, 14 مايو 20

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تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس وأعمال البنية التحتية المرتبطة بتوسعة طريق “القاهرة الإسماعيلية الصحراوي” بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية منها حتى خطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة في نهاية أبريل الماضي.

متابعة تنفيذ أعمال المرافق بحي الأندلس

وتابع عبد العزيز، خلال جولته أعمال تنفيذ المرافق بحي الأندلس والتي تشمل (المياه – الصرف الصحي – الغاز ) وأعمال الطرق بالحي، والذي من المقرر أن يضم حوالي 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي، كما تفقد مشروعات المباني الخدمية بحي الأندلس والتى تشمل (الحضانات – المسجد – المدرسة) وغير ذلك.

الالتزام بتنفيذ خطط الإسكان الاجتماعي خلال عام

وشدد على الالتزام بتنفيذ خطط الإسكان الاجتماعي خلال العام، وتسليم الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير.

الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء الاهتمام بمشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأمين العاملين بمواقع العمل.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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