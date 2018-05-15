الانتهاء من تنفيذ 312 عمارة إسكان اجتماعي بسوهاج الجديدة

محمود زكي: قال المهندس علاء عبد الله نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إنه تم الإنتهاء من تنفيذ 312 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة بتكلفة تقدر بحوالي 900 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الاستلام فعليًا من شركات المقاولات التي كانت…

محمود زكي:

قال المهندس علاء عبد الله نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إنه تم الإنتهاء من تنفيذ 312 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة بتكلفة تقدر بحوالي 900 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الاستلام فعليًا من شركات المقاولات التي كانت تنفذ المشروع بالكامل.

وأوضح في تصريحاته لـ”المال” أن الجهاز يقوم بتسليم الوحدات للمواطنين بموجب جواب التخصيص من جانب بنك الإسكان والتعمير خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الجهاز يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع له في تنفيذ المشروعات خلال العام المالي الحالي.

وأكد أن الجهاز لم يطلب أي زيادة في الميزانية الخاصة به والتي تقدر بحوالي 600 مليون جنيه ومن المتوقع أن يتم استغلالها بالكامل قبل 30/6 القادم.

وأشار تنفيذ أعمال رصف الطرق وأعمال الأسفلت للحي السابع بمنطقة 32 فدان مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع حوالي 9 أشهر ومن المتوقع الإنتهاء منها فبراير القادم. مشيرًا إلى أن قيمة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 36 مليون جنيه

وأوضح إلى أن الجهاز يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدنية وذلك لرفع الكفاءة بكافة الأحياء داخل المدينة.

ونوه إلى أن المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المرافق بالمدينة والتي يتنافس عليها شركتين للمقاولات بالإضافة إلى تنفيذ مناقصة محدودة أخرى لتنفيذ أعمال إستشارية لتصميم الخطوط الرئيسية والتي تشمل ( صرف صحي – وطرق – وري) لمناطق التوسعات بمساحة 9900 فدان بالإضافة إلى تدعيم محطة رفع الصرف الصحي القائمة مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات تتنافس على تلك المناقصة.

وأشار نائب رئيس الجهاز أنه جار طرح ثلاث مناقصات عامة جديدة بالمدينة والتي تتمثل في تنفيذ صيانة المزروعات لبعض مناطق المدينة والتي يتنافس علي تنفيذها أربع شركات بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حضانة بمنطقة 50 فدان ويتنافس عليها خمس شركات وطرح تنفيذ حضانة أخرى بمنطقة 16 فدان ويتنافس عليها أربع شركات مقاولات عامة.

وأوضح أن جمعية رجال أعمال سوهاج اقتنصت تنفيذ مشروع لشبكات المياه والصرف بمنطقة الإسكان المتميز، على مساحة 162 فدانًا، عبر طرحها على الشركات بنظام الأظرف المغلقة.

ولفت إلى أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 فدادين لإنشاء نقطة مرور، وأنه جار تخطيط أراض لإقامة وحدات سكنية للشريحة الأَولى بالرعاية.