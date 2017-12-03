الانتهاء من تنفيذ مشاريع بمنحة أوروبية بقيمة 67.6 مليون يورو

قدمت من الاتحاد الأوروبي كمنحة أحمد الدسوقى شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤتمر الختامي لإتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل والتي نفذها جهاز تنمية المشروعات بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر

قدمت من الاتحاد الأوروبي كمنحة

أحمد الدسوقى

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤتمر الختامي لإتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل والتي نفذها جهاز تنمية المشروعات بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بمبلغ 67.6 مليون يورو بالتعاون مع البنك الدولي.

حضر المؤتمر الختامي كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسفير ايفان ساركوس رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ولفيف من الوزراء والمحافظين وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وشركاء التنمية والجهات المانحة وقيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات والخبراء المعنيين.

وقد تم توقيع هذه الإتفاقية في عام 2014 التى تأتى كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات وبالتعاون مع البنك الدولي.

وتهدف الإتفاقية إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر من خلال إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل بالإضافة إلى بناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين من خلال برامج التدريب بغرض التشغيل وذلك كأحد الآليات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة باستخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة.

وتم استبدال الآلات المعتادة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والأشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.

وقام الجهاز بتنفيذ مشروعات الإتفاقية بالشراكة مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة، وذلك في نطاق 20 محافظة مع إعطاء الأولوية والتركيز على القرى والمراكز الفقيرة طبقا لخريطة الاستهداف المحدثة.

هذا وقد تم عمل عرض تقديمي لإنجازات الإتفاقية في مختلف مكوناتها، حيث شملت خطة المشروعات رفع كفاءة ورصف عدد 8 من الطرق الريفية بكل من محافظتي الأقصر وأسيوط بإجمالي تكلفة بلغت حوالى 20 مليون جنيه مصري بإجمالي أطوال بلغت حوالي 14.25 كم بالإضافة إلى الشراكة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة في مبادرات تشغيل الشباب والتنمية البشرية وحملات النظافة البيئية، وكذلك مشروعات تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصحة الأم والطفل ورفع كفاءة وتطوير رياض الأطفال ومحو الأمية وغيرها من الأنشطة المجتمعية كثيفة العمالة.

وتم توقيع عدد 491 مشروع في مجال الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة بتمويل يقدر بحوالي 514 مليون جنيه، حققت نحو 17 مليون يومية عمل لما يزيد عن 44 ألف مستفيد مباشر منها 90% للشباب في الفئة العمرية من 18-29 سنة و70% للمرأة وتم تخصيص 80% من المشروعات لمحافظات الصعيد. أما فيما يخص مكون تحسين فرص التشغيل فقد تم تدريب وتأهيل نحو 14 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة حيث بلغت نسب التوظيف المحققة أكثر من 70%.

وفيما يخص مجال أنشطة دعم العمل التطوعي بالمجتمعات، تم تشكيل عدد 150 لجنة مجتمعية تطوعية مستمرة ممثلة من الشباب وقيادات المجتمع الطبيعية والحكومية والجمعيات العمومية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة ليكونوا حلقة الوصل بين المجتمع والجمعيات الشريكة وتفعيل أدوارهم (المرأة والشباب تمثل أكثر من 60%) من خلال سلسلة من التدريبات عن دراسة وتخطيط الاحتياجات المجتمعية ومتابعة وتقييم المشروعات التنموية.

وقد تم على هامش المؤتمر تسليم شهادات تقدير للجمعيات الأهلية والأفراد الذين اشتركوا في تنفيذ المشروعات وكذلك عرض قصص نجاح لبعض المستفيدات من تلك المشروعات في مجال تحسين فرص التشغيل والعناية بصحة الأم والطفل.