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الانتهاء من تنفيذ خط طرد قطر 900 مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى «العاشر»

للاستفادة من مياه الصرف المعالجة
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أحمد صبحي 11:58 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 11:58 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خط طرد قطر 900 مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من رمضان بطول حوالى 11كم، مؤكداً أهمية المشروع نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة وأعداد المقيمين وزيادة المناطق الصناعية، ونواتج صرف المناطق الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سيتم الاستفادة من نقل مياه الصرف الصناعى من مدينة بدر إلى محطة المعالجة بمدينة العاشر من رمضان للحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة.

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وأضاف أنه تم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو  109 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل موعده المقرر بحوالي شهرين.

وقال رئيس الجهاز: يتكون المشروع من 5 غرف هواء و6 غرف غسيل وغرفة صمام حاجز وغرفة تهدئة وغرفة تخفيف ضغط وغرفة قياس.

وأكد أن هناك فائدة كبيرة ستعود على المدينة، حيث كانت مدينة بدر منذ نشأتها تعتمد على تجميع الصرف الآدمى وصرف المصانع فى منطقة كبيرة منخفصة أمام الحى السابع تسمى الأخوار، وتزامنا مع أعمال التطوير التي تشهدها المدينة كان من الضروري تنفيذ المشروع للتخلص من التلوث.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بعد الانتهاء من محطة المياه الجارى تنفيذها بالمدينة تكتمل منظومة المياه والصرف فى مدينة بدر.

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بقلم أحمد صبحي

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