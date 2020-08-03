الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بشوارع حى الزهور فى مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية لمعظم شوارع حى الزهور بالكيلو 4 كمرحلة أولى بداية من إذاعة مطروح عن طريق الجليدر والهراس والمشاركة المجتمعية من أهالى مطروح بتمهيد شوارع العزب التى لم تصلها مشروعات الرصف بسبب عدم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذه المناطق ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين بالعزب والأحياء.



وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح ان توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو الدخول في الطرق الترابية بالعزب والأحياء لتمهيد الشوارع وتسويتها من الاتربة ومراجعة أعمال الشركات العاملة فى مشروعات الكهرباء والغاز والرصف الصحي ومياه الشرب بعد الحفر.



وأشار عبد الرازق إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ساهمت في دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية للعزب التي لم تدخلها من قبل ، بعد معاناة المواطنين عند حدوث كارثة لم تستطع الإسعاف دخول الأحياء لإنقاذ حياة المواطنين.

تم وضع خطة لتهميد شوارع العزب

وأكد رئيس المدينة إنه تم وضع خطة لتهميد شوارع العزب طبقا لأهمية المناطق والأولوية للأحياء المزدحمة بالسكان والتى يدخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.