بورصة وشركات

الانتهاء من تقييم مشروع «جراج مدينة نصر» تمهيدا لتخارج «مصر للسياحة»

جارٍ تحديد موعد للإعلان عن تقييم المشروع
أحمد عاشور 10:11 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21 10:11 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

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أعلنت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة «القابضة للسياحة والفنادق»، عن قرب تسوية نزاع شركتى «مصر للسياحة» -التابعة لها- و«استراكشر لاين» السعودية، بشأن استغلال أرض جراج مدينة نصر فى مشروع عقاري.

وقالت حطبة إنه جارٍ تحديد موعد للإعلان عن تقييم المشروع، الذى تم إعداده بمعرفة مكتب استشاري، تمهيدا لتخارج مصر للسياحة، مالكة الأرض، بعد حصولها على مستحقاتها من الشركة السعودية التى تقوم بأعمال التطوير.

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وتعود أزمة مصر للسياحة، و«استراكشر لاين» إلى مايو الماضي، حين أعلنت الأولى أن الشركة السعودية خالفت بنود العقد الموقع معها فى 2016 لاستغلال أرض الجراج فى مشروع عقارى يتضمن 33 عمارة ومدرسة ومستشفي، مؤكدة أن مستحقاتها المتأخرة فى المشروع تقدر بحوالى 175 مليون جنيه.

وتضمن العقد أن تكون حصة مصر للسياحة، بنسبة %51 من إجمالى المبيعات للوحدات مع التزام «استراكشر» بفتح حساب بنكى مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز على أن يتم تحويل حصة مصر للسياحة سواء من الحد الأدنى المضمون أو الإيرادات السنوية كل ثلاثة أشهر؛ وفى حالة التأخر عن سداد أى قسط لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذارها يعتبر العقد مفسوخاً.

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ووفقا للعقد تلتزم شركة ستراكشر لاين بإيجاد وإنشاء جراج بديل لجراج مدينة نصر يتم تسليمه لـ«مصر للسياحة» (تسليم مفتاح) خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد على أن تنتقل ملكيته بالكامل – الأرض والبناء- لشركة مصر للسياحة.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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