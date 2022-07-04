الانتهاء من تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

انتهت بعثة حج القرعة من تفويج حجاج القرعة واكتمال وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج، وذلك بعدما قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة، فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ.

وفور وصول الحجاج إلى مكه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصه لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

واطمأنت البعثة على الحالة الصحية العامة لحجاج القرعة، وعدم ظهور أية حالات وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة، خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية، والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.