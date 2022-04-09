الانتهاء من تطوير مبنى قبة قناة السويس الأثرية نهاية العام الحالى

أكد استشارى مشروع تطوير مبنى القبه الأثري ببورسعيد الذي يتم بالتنسيق بين وزارتى الآثار وهيئة قناة السويس، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير نهاية العام الجارى ٢٠٢٢ وذلك تحت إشراف شركة المقاولون العرب التى تشرف على أعمال ترميم وتطوير مبنى القبة الأثري ببورسعيد التابع لهيئة قناة السويس.

ويعد مبنى القبة أول مبنى معماري يتم إنشاؤه على مجرى القناة بقرار مباشر من الخديو عباس حلمي الثاني فى عام 1890، كما يعد شاهدا على صمود وبسالة أبناء بورسعيد فقد صمد أمام غارات المحور فى الحرب العالمية الثانية، كما صمد أمام الغارات الأنجلو فرنسية خلال العدوان الثلاثي فى 1956 ووقف شامخا أمام الضربات الجوية الصهيونية عام 67.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة وتطوير قبة هيئة قناة السويس الأثرية، وذلك فى إطار أعمال تطوير عدد من المنشآت التاريخية والأثرية بمحافظة بورسعيد، والتي تتم بالتعاون بين وزارة السياحة ومحافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، وتشرف عليها شركة المقاولون العرب.

وذلك خلال تفقد وزير السياحة والآثار ورئيس هيئة قناة السويس اليوم ببورسعيد أعمال تطوير المبنى الأثري فى إطار مشروع متكامل لتطوير المدخل الشمالى لقناة السويس.

واستمع “وزير السياحة والاثار” و”محافظ بورسعيد “ورئيس هيئة قناة السويس” إلى شرح حول مجمل أعمال التطوير التي شهدتها القبة، مشيدين بكفاءة العمل الذي أعاد لقبة قناة السويس الأثرية مظهرها الحضاري والمعماري الفريد، وأكد محافظ بورسعيد أهمية الحفاظ على المعالم التراثية التى تتميز بها محافظة بورسعيد عن غيرها لتظل دوما واجهة سياحية فريدة للزائرين.

الزيارة تأتى فى إطار متابعة الخطوات التنفيذية مع الوزارة في مجال تطوير عدد من المنشآت السياحية.

كما تفقد الوزير والمحافظ ورئيس الهيئه أرض مشروع المتحف القومى حيث تم استعراض خطوات تطوير أرض المتحف القومي ببورسعيد، وإقامة مشروع سياحى فندقى بمنطقة المتحف لاستقبال الزائرين والسياح وأشاد المحافظ بحرص وزير السياحة الدائم على تقديم أوجه الدعم المختلفة للارتقاء بالسياحة ببورسعيد.

.وكان محافظ بورسعيد قد استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك ضمن زيارة “وزير السياحة والآثار” لمدينة بورسعيد ، لمتابعة عدد من الموضوعات المشتركة بين وزارة الآثار ومحافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس وأهمها خطة تطوير أرض المتحف القومي ببورسعيد، وخطط النهوض بالقطاع السياحي لمدينة بورسعيد، وتقديم الدعم الذي يساهم فى استكمال خطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية.



ورحب محافظ بورسعيد بوزير السياحة والآثار، مؤكدا أنه أول وزير سياحة يضع بورسعيد على الخريطة السياحية.