الانتهاء من تصميم 16 مدرسة فى أسيوط بتكلفة 100 مليون جنيه قبل نهاية 2020

كشف مصدر مسئول بمحافظة أسيوط عن اقتراب هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وتطوير 16 مدرسة جديدة قبل نهاية 2020، لافتا إلى أن أعمال الإنشاءات مستمرة فى تلك الظروف لعدم تأخر موعد التسليم، مع مراعاة جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه تم الاتفاق على إنشاء المدارس بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه، بهدف خفض الكثافة الطلابية فى نطاق محافظة أسيوط، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على المخطط من خلال وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية لتوفير الأراضي.

كانت هيئة الأبنية التعليمية فى أسيوط طرحت مناقصة عامة لإنشاء وتوسعة 35 مدرسة فى عام 2019 بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن المحافظة تعمل على إنهاء مشروع تطوير 27 وحدة صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة 384 مليون جنيه، وذلك بمدة تنفيذ 7 أشهر بحد أقصي.

وأشار إلى أن مشروع تطوير الوحدات الصحية يستهدف خدمة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا، ويسهم فى مراعاة صحة المواطنين وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد الأسبوع الماضي، مشروع إنشاء جناح جديد لتوسعة مدرسة نزة قرار الابتدائية بمركز منفلوط الذى تنفذه هيئة الأبنية التعليمية بطاقة 16 فصلا دراسيا وبتكلفة 6 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح لنسب التنفيذ.

وشدد محافظ أسيوط، على جميع العاملين بالمشروع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات خلال العمل، فضلاً على الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للشروط والمواصفات القياسية.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق رئيسى بقرية نزة قرار بطول 3 كم و100 متر الذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» فى قطاع الرصف ورفع كفاءة الطرق، موجها تعليماته لرئيس المركز بمتابعة أعمال الرصف واستلام الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية وإنهاء الأعمال فى توقيتاتها المحددة.