الانتهاء من تصميمات مشروع «The Rise» بمنطقة القبارى نوفمبر المقبل

قال محيى محمود، مدير التطوير للأعمال العالمية شركة MGM القابضة، إنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة مشروع The Rise بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية فى بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه سيتم عرض تلك التصميمات وإزاحة الستار عن كل تفاصيل المشروع وذلك عبر استخدام تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع ستكون عام ونصف منذ بداية الإعلان عن التصميمات.

وأوضح مدير التطوير للأعمال العالمية شركة MGM القابضة، أن المشروع يستهدف النشاط التجارى والإدارى، مع التركيز على النشاط الإدارى بشكل أكبر.

وشدّد محمود على أن المشروع سيكون صديقا للبيئة، لاسيما أنه سيتم استخدام خامات من طراز معين، وتكنولوجيا حديثة للاضاءة كنوع من وسائل الراحة المقدمة للموظفين العاملين فى المشروع، وفى نفس الوقت توفر الكهرباء عبر استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية.

وكانت شركة الراية للاستثمار العقارى قد وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة MGM HOLDING UK لبناء مشروع «إدارى تجارى» The Rise بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، والذى يعد من أوائل المشروعات «صديقة للبيئة» التى يتم إنشاؤها على أرض الإسكندرية ويستخدم تكنولوجيا أوروبية بها.

وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع حوالى 12500 متر يتم تنفيذ أعمال البناء على 9000 منها فقط بما يعادل %80 من حجم الأرض.