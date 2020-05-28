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الانتهاء من تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي بجنوب شرق أسيوط الجديدة

التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال
خالد الأسمر 11:23 م, الخميس, 28 مايو 20 11:23 م, الخميس, 28 مايو 20

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قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه جار الانتهاء من تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة جنوب شرق المدينة، وكذا أعمال الزراعة بموقع العمارات، مؤكدة أهمية أعمال تنسيق الموقع في جذب السكان للمدينة وظهورها بالمظهر اللائق.

جار الانتهاء من أعمال تنسيق منطقة رجال الأعمال

وأضافت جيهان عمار خلال تصريحات لها، أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمنطقة رجال الأعمال بالحي الثاني ومدخل المدينة، والتي تشمل أعمال البلاطات والبردورات والزراعة.

التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة طبقا للبرنامج الزمني، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين بالمواقع.

تبعد أسيوط الجديدة حوالي 18 كم عن محافظة أسيوط

يذكر أنه تم إنشاء مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000، وتقع المدينة على شرق النيل على طريق القاهرة/ سوهاج، وتبعد حوالى 18 كم من مدينة أسيوط الحالية.

المساحة الإجمالية لمدينة أسيوط الجديدة 30.3 ألف فدان

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.3 ألف فدان، منها 9000 فدان كتلة عمرانية، ويبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة، والمستهدف 750 ألف نسمة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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