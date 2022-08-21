الانتهاء من ترميم مقصورة الإله «آمون رع» بمعبد ستي الأول بأبيدوس

أنهى فريق العمل من مرممي وأثريي المجلس الأعلى للآثار أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع إحدى المقصورات السبعة الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال الترميم التي يشهدها معبد ستى الأول في الفترة الحالية وغيره من المعابد والمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية، تأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية بما يعمل على جذب الزائرين من المصريين والسائحين وتشجيع منتج السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر، مضيفًا أنه من المقرر ترميم جميع مقصورات المعبد تباعا، حيث تم البدء مؤخرا في ترميم مقصورة الإله رع حور آختى.

ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إن مقصورة الإله آمون رع هي إحدى المقصورات السبعة الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس وهي مقصورة خصصت لعبادة الإله آمون رع ويوجد في نهاية المقصورة باب وهمي من الناحية الغربية، وتحمل جدران المقصورة عدد من المناظر تمثل رحلة الزورق المقدس للعالم الآخر وبعض الطقوس الدينية وتقديم القرابين للإله آمون رع.

وأشار سعدي زكي مدير عام ترميم آثار مصر العليا إلى أن أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع استغرقت نحو ثلاثة أشهر وشملت إزالة الاتساخات والسناج بالتنظيف الميكانيكي وباستخدام الفرش المختلفة لإزالة الأتربة ثم تبعها التنظيف الكيميائي لإزالة طبقات السناج من على سقف وجدران المقصورة ثم أعمال استكمال الأجزاء المفقودة من الجدران والسقف وتقوية الألوان ثم المرحلة النهائية وهي مرحلة العزل.