الانتهاء من تركيب أجهزة منظومة النقل الذكي على طريق «شبرا - بنها» الحر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة منظومة النقل الذكي على طريق شبرا بنها الحر، إضافة إلى تجهيز غرفتي المراقبة والتحكم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي، وبحضور المهندس رأفت عبد العزيز هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، وإيهاب نصر وكيل مساعد نظم الدفع بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي ستدخل طرق مصر مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، مؤكدًا أنه تتم مراعاة التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية، ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، ويٌعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، والتي من بينها الطريق الدائري الإقليمي، وكذا الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وطريق القاهرة / الإسماعيلية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا بنها الحر وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم.

وتطرق الاجتماع، لأهمية تلك المنظومة كونها ستساهم في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وسوف تعمل على تقليل نسب التلوث، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما ينجم عنها من تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال مكونات هذه المنظومة، بأعلى معايير الجودة المطلوبة؛ وذلك لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين في مختلف ربوع الجمهورية.