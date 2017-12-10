الانتهاء من ترفيق 500 ألف فدان فى القومى للزراعة

المال ـ خاصكشف د. عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة انتهت من توفير المرافق لنحو 500 ألف فدان، من إجمالى أراضى المشروع القومي، الذى يستهدف استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.وأضاف - لـ« المال » على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017» الذى اختتم أعم

المال ـ خاص

كشف د. عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة انتهت من توفير المرافق لنحو 500 ألف فدان، من إجمالى أراضى المشروع القومي، الذى يستهدف استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.

وأضاف – لـ« المال » على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017» الذى اختتم أعماله أمس فى شرم الشيخ، أنه جار التفاوض مع المستثمرين لتحمل التكلفة الاستثمارية لباقى المراحل، على أن يتم الإعلان عن طروحات جديدة للمستثمرين خلال الفترة القليلة المقبلة بمعرفة شركة تنمية الريف المصري، التى تتولى إدارة المشروع، وتساهم فيها وزارة الزراعة بنسبة %37.

يشار إلي أن «الريف المصرى» أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن فوز 45 شابا، يمثلون مجموعة من المساهمين، بإحدى قطع الأراضى فى منطقة توشكى بمساحة 238 فدانا.

وأجرت الشركة، قرعة تكميلية على مجموعة من أراضى الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، بمساحات 61 ألف فدان، بواقع 50 ألفا فى منطقة المُغرة مقسمة إلى 209 قطع، و11 ألف فدان فى توشكى، مقسمة إلى 46 قطعة.

واقتصرت القرعة على المؤهلين سابقا فى الطرح الأول لهذه المناطق من مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن سبق لهم التقدم والتأهل لخوض قرعة الطرح الأول، ولم يحالفهم الحظ، وذلك بهدف منحهم الأولوية للحصول على أراضى بالمناطق التى سبق أن تقدموا لها دون طرح كراسات شروط جديدة أو دخول متقدمين جدد لهذه القرعة.