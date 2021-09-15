الانتهاء من تخطيط شارع الإذاعة في مرسى مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في إنهاء أعمال التسوية وعمل شنايش صرف مياه الأمطار بالشوارع المستهدفة بأعمال الرصف كشارع الإذاعة والإمام مالك وشارع 15 وغيرها، وكذلك التنسيق مع الموارد المائية والري بشأن مخرات السيول وإزالة التعديات عليها وعمل الحواجز المناسبة لحجب المياه عن المناطق السكنية، والبدء في إزالة جزء من سور الإذاعة لتوسعة الشارع وتيسير المحاور المرورية وذلك بعدما تم الانتهاء من تخطيط شارع الإذاعة وإقامة البلدورات وتحويل الإنارة إلى كابلات أرضية، ومراجعة المحاور المرورية لمدخل الكيلو 4 من شارع الإذاعة مع الطريق الدولي الساحلي .

كما وجه بإعادة تنسيق ميدان مدخل شارع الكيلو 7 الموازي لطريق السكة الحديد مع توزيع الإنارة المناسبة وإنارة امتداد الشارع فى اتجاه مطروح للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك فى جولة ميدانية بعد منتصف ليلة أمس قام بها محافظ مطروح في لمتابعة سير أعمال المشروعات الخدمية والإنارة بالمدينة. استمرارا للجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الاعمال و المشروعات التنموية والخدمية والتيسير على المواطنين وتوفير الخدمات لهم

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منتصف ليلة أمس عدة مناطق بمدينة مرسى مطروح لمتابعة تنفيذ أعمال الانارة والتيسير على المواطنين يرافقه اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الاسكان ونواب رئيس المدينة والحاج باسط جعفر رئيس لجنة الانارة ومديري الادارات المعنية .

وتفقد المحافظ مناطق عزبة السادات وشارع 15 بالكيلو 2 وطريق الوادي الممتد بين الكيلو 2 والكيلو 4 ، وشارع مدخل الكيلو 7 الموازي لطريق السكة الحديد ، والتي تم تحويل كابلات الكهرباء والانارة من هوائية الى أرضية بما يعمل على استقرار التيار الكهربي مع متابعة نقل الاعمدة الهوائية الى مناطق أخرى لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين بالتجمعات البعيدة.