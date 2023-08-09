الانتهاء من تحديد مقابل تحسين لعدد 14 طلب تحويل أراض من زراعي لمباني بمرسى مطروح

علمت ” المال ” أنه تم الانتهاء من تحديد مقابل التحسين على عدد من الطلبات المقدمة من بعض المواطنين فى نطاق مركز ومدينة مرسى مطروح فى محافظة مطروح تحويل الأراضي من زراعي إلى مباني.

وكشفت مصادر مُطلعة لـ”المال” عن أن تلك الملفات تم عرضها على لجنة التسعير وتحديد لها مقابل التحسين، لافتة إلى أنه تم إعداد كشف بتلك المساحات.

وأوضحت المصادر أن المواطنين التى وردت أسمائهم بالكشوفات عليهم التوجه لإدارة أملاك بمجلس مدينة مرسي مطروح بشأن تحويل الأراضي من زراعي إلى مباني لوقوعها داخل الحيز العمراني المعروضة على لجنة التسعير المشكلة بقرار ٢٨٠ لسنة ٢٠٢٠.

وكما أوضحت المصادر أنه يجب على المواطنين سرعة التوجه إلى ديوان عام محافظة مطروح لسداد مقابل التحسين عن الملفات الواردة الكشف الذى تم إعداده، لافتة إلى أن الكشف يتضمن المسلسل والبيان ورقم المشهر والموقع والمساحة.

ولفتت المصادر إلى أن عدد تلك الطلبات التى تم الأنتهاء من عرضها على لجنة التسعير وتحديد لها مقابل التحسين لها هى 14 طلب وفقاً للكشف المعد لذلك .

وكان اللواء عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد إجتماعا لمناقشة الإسراع في أعمال تطوير منطقة حى الشروق بالكيلو ٧ بمدينه مرسي مطروح ،بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وممثلي الأجهزة التنفيذية والجهات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة

وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والظهور بالشكل الحضارى والسياحى اللائق بالمحافظة

حيث تم خلال الاجتماع عرض نتائج اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مدينة مرسى مطروح وعضوية جميع الجهات التنفيذية المعنية للمعاينة والوقوف على الطبيعة لكافة المشكلات بالمنطقة ومقترحات الارتقاء بها . حيث أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تركيب الوصلات المنزلية لعمارات حي الشروق وجارى طرح الوصلات حتى غرفة التفتيش وإلغاء البيارات بين العمارات وسرعة عمل المقايسات اللازمة

ووجه محافظ مطروح بسرعة طرح خطة أعمال رصف الطرق والشوارع وتطوير المنطقة وذلك ضمن خطة العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

حيث جارى تنفيذ مقترح توسعة وازدواج من شارع الإمام مالك حتى نادى الهلال لتيسير الحركة مع ازالة الاشغالات والاكشاك على الجانبين وطرح أماكن بديلة لها منها خلف عمارات الشباب ،وكذلك توسعة الطريق أمام مجمع المخابز وتضيق الجزيرة الوسطى مع تنظيم عدد ٣ ميادين أمام ميدان مزلقان السكة الحديد وأمام المدرسة الفنية بنات وقسم الشرطة ،ومراجعة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطى. وكلف محافظ مطروح مجلس المدينة بالتنسيق المستمر ومتابعة تنفيذ الاعمال مع جميع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من مقترحات الارتقاء بالمنطقة والتيسير على المواطنين