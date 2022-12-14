الانتهاء من تحديد ثمن العقود لدفعة جديدة من طلبات تقنين الأوضاع فى مطروح

علمت “المال” من مصادر مُطلعة فى مركز مدينة مرسى مطروح أنه تم تحديد عدد من الملفات لطلبات تقنين الأوضاع التى تم الأنتهاء منها فى أنتظار سداد كامل قيمتها أوجزء منها لتسلم العقود التى تم الأنتهاء منها .

وأضافت المصادر أنه قد تم إعداد كشوفات بالملفات التى تم تسعيرها ولم يتم سداد مقدم الثمن ويشمل المركز و الوحدة والمساحة و رقم الطلب و مقدم الطلب و تاريخ لجنة البت.

ولفتت إلى أن تلك الكشوف التى تم أعدادها عبر منظومة التقنين فى حماية أملاك الدولة فى محافظة مطروح .

وأشارت المصادر إلى أن هناك ثلاث فئات يمكن تقسيهمن وهم من سيقوم بالسداد النقدى للقيمة المحددة من لجان البت وهناك من سيلجأ بتقسيط تلك القيمة وهناك فئة ثالثة لن تتقدم بعد أن تم تسعير تلك الملفات الذين تقدموا عليها بمباتلغ قد تفوق قدرتهم على الشراء وبالتالى تقنين الأوضاع .

وكشفت مصادر فى مجلس مدينة مرسى مطروح عن أن هؤلاء المستفدين الذين جاءت أسمائهم فى الكشوف فى أنتظار أن يقوموا بسداد مقدم الثمن البالغ 10% من الثمن المحدد أو كامل الثمن لإستلام العقود الخاصة بهم .

وأشارت المصادر إلى أن من يقوم بسداد كامل ثمن العقد المحدد بشكل نقدى يحصل على بعض المزايا ، والتخفيضات التى لا يتمتع بها من يقوم بالسداد بالتقسيط .

وأوضحت أن من يرغب فى سداد قيمة العقد بالتقسيط يتم تحميله بفوائد أضافية بعد أن يقوم بسداد 10% من تلك القيمة نقداً .

وعلى مدار الأشهر الماضية شهدت جهود للبت فى طلبات تقنين الأوضاع لعدداً من المتقدمين والتى قد تختلف باختلاف كل طلب تقنين والأوراق المقدمة من أصحابه .

وكما تم تسليم بعض العقود الخاصة بأراضى المبانى لعدد من المواطنين، بعد التوقيع عليها وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك فى إطار خطة تقنين أوضاع واضعى اليد من أبناء المحافظة ومراعاة البعد الاجتماعى مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم، واسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة.