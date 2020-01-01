الانتهاء من تأهيل 22 منزلا بواحة سيوة ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجا

شهدت عدة قرى – من الأكثر احتياجا بمطروح – أعمال تطوير كقرية بهي الدين بسيوة، والتي تم فيها الانتهاء من تأهيل 22 منزلا، وجار هدم وبناء 16 منزلا أخرى، وترميم مدرسة الفصل الواحد، وأيضا طرح تدعيم أعمال الإنارة ورصف 1كم، وقرية سيدنا هود بالحمام لإعادة تأهيل وتسليم 18 منزلا .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا، التى تم إدراجها بالبرنامج الرئاسى “حياه كريمة”، وتذليل كافة العقبات للإسراع فى توفير حياة كريمة للأهالى وفقا للمخطط والأعمال المدرجة .

وصرح المهندس حسين السنينى مدير إدارة تنمية القرية بمطروح، بأنه تم توجه إدارة تنمية القرية بالمرور على قريتى سيدى شبيب وزاوية العوامة بالضبعة للوقوف على الأعمال التى تم تنفيذها ببرنامج حياة كريمة بالقريتين وتذليل العقبات.

وأوضح السنينى أن القرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة هى قرى زاوية العوامة بالضبعة حيث تم تأهيل 26 منزلا وهدم وبناء 3 منازل، وإقامة 3 فصول إعدادى و5 خزانات لتجميع مياه الأمطار، وجار تدعيم مجمع المصالح ورصف 600 م.

وقرية سيدى شبيب بالضبعة حيث تم الانتهاء من تأهيل وتسليم 30 منزلا وجار إقامة خزان مياه أرضى ورفع كفاءة مركز الشباب وإنشاء 5 خزانات سعة 100 م3 ، وجار طرح استبدال محول الكهرباء الصغير بآخر بسعة أكبر ورصف 800م ، وقرية أبو مزهود ببرانى وجار هدم وإقامة 10منازل وتأهيل 9 أخرى، ورفع كفاءة المدرسة ومدرج إنارة 10 منازل بالطاقة الشمسية من خطة المحافظة.

وقرية بهى الدين بسيوة بعدما تم الانتهاء من تأهيل 22 منزلا وجار هدم وبناء 16 منزلا أخرى، وترميم مدرسة الفصل الواحد، وجار طروح تدعيم أعمال الإنارة ورصف 1كم ، وقرية سيدنا هود بالحمام حيث إعادة تأهيل وتسليم 18 منزلا ورفع كفاءة الوحدة الصحية وبناء سور المدرسة بالقرية ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب.