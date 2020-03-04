بعد الإعلان عن تأسيس «البورصة السلعية» سيتم العمل على استقطاب سلاسل تجارية من الخارج

قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه تم اليوم الانتهاء من تأسيس شركة « البورصة السلعية » برأسمال 100 مليون جنيه، بمشاركة بنوك مصر والأهلى والبنك الزراعى والتجارى الدولى، وبنك الاستثمار هيرميس.

وأضاف خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه تم البدء فى التعاقد على نظام التداول، لافتاً إلى أن كثير من الأحيان يتم الحديث عن البورصات السلعية وعدم وجودها.

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه اليوم ومع تأسيس شركة «البورصة السلعية» سيتم العمل حتى يتم التداول ، وتحديد ماهى السلع التى سيتم التداول عليها.

وأكد عشماوى أن الكثير من الزملاء كانوا يتحدثون خلال الفترات الماضية عن البورصة السلعية ، لافتاً إلى أن البعض أراد أن يضفى على بعض المزايدات كلمة بورصة .

وشدّد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنه لايجب أن يكون هناك بورصة سلعية أو بورصة زراعية إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص .

عشماوى: نحاول بناء بنية تحتية حقيقية للتجارة الداخلية

وأكد عشماوى أنه اليوم وبعد الإعلان عن تأسيس «البورصة السلعية» سيتم العمل على استقطاب سلاسل تجارية من الخارج، لافتاً إلى وجود محاولات لبناء بنية تحتية حقيقية للتجارة الداخلية.