الانتهاء من المرور والتفتيش على 91 مطعما وكافيتيريا سياحية بالقاهرة والجيزة

أوفدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بالوزارة عدة لجان للمرور والتفتيش على 91 منشأة سياحية (مطاعم وكافيتيريات) بالإضافة إلى معاينة 13 مشروعا ممن تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص سياحية من الوزارة، وذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن أعمال هذه اللجان جاءت في إطار حرص الوزارة على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية باشتراطات جودة وسلامة الغذاء والخدمات السياحية المقدمة.

وأشار إلى أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن عدد من النتائج والتي من بينها توجيه إنذار بالملاحظات لعدد 25 منشأة سياحية لوجود قصور ببعض النواحي السياحية، وتوجيه إخطار ببعض الملاحظات لعدد 36 منشأة أخرى، لافتا إلى أنه تم منح كل هذه المنشآت المهلات المناسبة لتلافي الملاحظات وسوف يتم المرور عليها لاحقا للتأكد من قيامها بتلافي جميع هذه الملاحظات.

وأشار علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بالوزارة إلى قيام اللجان بالمرور على منشأتين سياحيتين للتأكد من التزامها بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن غلقهما إداريًا لمخالفتهما لضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، بالإضافة إلى أنه تم إجراء المعاينات اللازمة لعدد 4 منشآت وإخطار الإدارة العامة للتراخيص بما أسفرت عنه هذه المعاينات لاتخاذ اللازم نحوها.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 منشآت سياحية لمخالفتها لضوابط التشغيل الصادرة لها من الوزارة.