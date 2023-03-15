الانتهاء من المرحلة الأولى لممشى بورسعيد السياحي الشهر الجاري

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي، الشهر الجاري وذلك خلال جولته الميدانية اليوم، لمتابعة آخر تطورات سير أعمال المرحلة الأولى من تطوير الممشى السياحي بمدينة بورسعيد، رافقه خلالها المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد فواز رئيس حي الشرق، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

واستعرض المحافظ الأعمال التي تمت حتى الآن، والتي تشمل تطوير سور وبوابات الممشى ، ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى في أقرب وقت وأشار اللواء عادل الغضبان، أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

وشدد على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل أفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

كما تفقد محافظ بورسعيد والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، ساحة مصر بحي الشرق. وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي “أم الدنيا” وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأشاد المهندس هاني ضاحي بأعمال تطوير الممشى السياحي ومشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر ، مؤكدا أنه يعد أحد المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاؤها في بورسعيد، وتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد .