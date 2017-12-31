الانتهاء من المرحلة الأولى لتشطيبات الحديقة المركزية بالشيخ زايد

عبدالمطلب ممدوح : العمل على قدم وساق لإتمام باقى مراحل التشطيبات لسرعة فتحها أمام الجمهور بدور إبراهيم : تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المرحلة الأولى للتشطيبات النهائية بالحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، علي مساحة نحو 65 فداناً، وبرفقته المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية المدينة.



وأكد “ممدوح” أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من باقي مراحل التشطيبات، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من التنفيذ استعداداً لفتح الحديقة للجمهور.



وقال “محمد” إنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل، وتنفيذ المطعم الرئيسي، وعدد من المشايات، والبرجولات، والنوافير، ومنطقة لعب الأطفال، والتي أصبحت جاهزة، ويجري تشطيب كامل الحمامات والأكشاك، ويجري الانتهاء من تنفيذ البوابات والسور بالكامل، كما تتم حاليا أعمال الزراعة فى مناطق كثيرة بالحديقة.



وأوضح أن الحديقة بمساحة نحو 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي 143 فداناً، ومن المقرر أن تشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.



وأكد “محمد” أن نسبة الإنجاز فى المرحلة الثالثة لمشروع “دار مصر”، التي يجري تنفيذها بالمدينة، بلغت 29 %، على الرغم من أنه لم يتم طرحها للحجز حتى الآن.



وفي إطار جهود الجهاز للحفاظ على الطابع العمراني للمدينة، أشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ عدد من الحملات لإزالة الإشغالات والمخالفات داخل الأحياء السكنية المختلفة.

