الانتهاء من الدراسة التمهيدية لتطوير البنية التحتية والإنشائية بمنطقة «المعمورة البلد» فى حى المنتزه ثانٍ



قال مصدر مسئول بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من الدراسة التمهيدية لمشروع تطوير البنية التحتية والإنشائية لمنطقة «المعمورة البلد» بنطاق حى المنتزه ثانٍ، لافتًا إلى تنفيذ اللوحات والفكرة التصميمية للمشروع، واعتمادها من قبل السلطة المُختصة، وأن تطوير المنطقة سيبدأ بأعمال البنية التحتية والرصف والمبانى الإنشائية.



ووفقاً للمصدر، فقد تقرر البدء فى تطوير منطقة المعمورة البلد فى يونيو الجارى، على أن تنتهى أعمال الرصف بها وفقاً للخطة فى ديسمبر 2023، وتشمل رصف المساحة الغربية «منطقة حوض الطماطم» وإعادة رصف طريق «طوسون – أبوقير» بطول 1400 متر وعرض 15 مترا.



وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 2.5 مليون يورو، منحة من الاتحاد الأوروبى تنفذ من خلال الوكالة الألمانية GIZ بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف التركيز على تحسين الظروف المعيشية بالمنطقة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.



وتم تحديد منطقة المعمورة البلد والمناطق المحيطة بها للتطوير على مساحة 407.8 فدان بنطاق حى المنتزه ثان، كما يضم المشروع إحلال وتجديد خط تغذية مياه الشرب قطر 300مم بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 300 مم من الزهر المرن، وإحلال وتجديد خطوط تغذية مياه الشرب بأقطار 300،350 مم بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 500مم من الزهر المرن، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى إعدادى جديد بطاقة 9 فصول فى مدرسة الشهيد محمد رمضان الثانوية، وأعمال صيانة بمبانى المدرسة القائمة تشمل «دهانات داخلية، بياض واجهات، وأعمال رفع كفاءة دورات المياه».



ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء مبنى جديد من طابقين لغرف المرضى عقب إزالة مبنى الطابق الأرضى بمستشفى أبو قير العام، ومشروع تطوير مركز شباب المعمورة.



وتُعد المعمورة هى المنطقة السابعة المُستهدف تطويرها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتطوير 7 مناطق بإجمالى 811 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 6 مناطق مؤخراً وهى «الحضرة الجديدة، دنا والمحروسة، الدخيلة الجبلية، سيدى بشر، عزبة محسن، العصافرة قبلى»، والتى ضمت مشروعات للرصف، وإحلال وتجديد وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات الإنارة.

