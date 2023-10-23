الانتهاء من الحل الدائم لمنظومة صرف صحي الأندلس.. ومواصلة أعمال التطوير بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة

تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، الأعمال الأخيرة لمنظومة الصرف الصحي ضمن الحل الدائم لمشكلة الصرف الصحى بمنطقة الأندلس لخدمة ( فيلات – عمارات – الكمبوندات) من محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى جنوب المستثمرين، لتصل لمحطة المعالجة بالمدينة ليتم حل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الأندلس نهائيا.

وأشار الغيطي إلى أنه تم التأكيد على حل مشكلة (طفح الصرف الصحى بحى الأندلس) الأمر الذي كان يشوه المظهر الحضاري للمدينة، وتلبيةً لطلبات السكان بتلك المنطقة.

وفي سياق متصل، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، بالمرور على مناطق مختلفة من التجمع الثالث بصحبة المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسئولي القطاعات بالتجمع الثالث، حيث تم المرور على المحلية الثامنة ” القطامية” لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة من “أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش – ممرات”.

وواصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، المرور على منطقة ” مسلسل 10 سكن مصر والمحلية 10″، حيث أكد ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير شبكات الصرف الصحى، وبالوعات المطر ، كما تم التنبيه بشكل عام على جميع النواب ومعاونى رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والداخلية، وإزالة أى إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال ومناطق الخدمات، واستمرار الجولات لمتابعة جميع الأعمال بالمدينة.